Odvolání z postu šéfa ČT mě profesně poškodilo, tvrdí Souček. S žalobou neuspěl

Autor: ,
  11:33
Soud v pondělí zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize (ČT) Jana Součka, který se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce. Rada ho odvolala loni 6. května. Souček pak ukončil svůj pracovní poměr v televizi dohodou. Podle soudkyně Jany Mráčkové tak soud nemůže někdejšímu šéfovi ČT pozici vrátit.
Bývalý ředitel ČT Jan Souček | foto: Anna Kristová, MAFRA

Soudní rozhodnutí by podle Mráčkové bylo pouze deklaratorní. Souček si ponechal lhůtu na rozmyšlení, zda se proti verdiktu odvolá.

Soud rozhodl bez dokazování. Soudkyně uvedla, že „nebyl dán dostatečný právní zájem“ na tom, aby žalobu uznala. Souček poté novinářům řekl, že se poradí se svým právním zástupcem, zda lze očekávat jiný verdikt od odvolacího soudu.

Odvolaný šéf Souček odejde z ČT na konci června, díky doložce dostane 3,5 milionu

Důvody pro podání žaloby však považuje za důležité. „Ve chvíli, kdy vás někdo odvolá z veřejně velmi sledované pozice, a zkonstatuje, že vás odvolává pro porušení zákona, tak takové konstatování, které je navíc mediálně sdíleno, mě poškozuje jak osobnostně, tak v dalším profesním uplatnění,“ prohlásil.

Souček stál v čele veřejnoprávní televize rok a sedm měsíců, ačkoliv zvolený byl na šest let. Pro jeho odvolání počátkem loňského května hlasovalo v tajné volbě 15 ze 17 členů radních. Souček podle rady mimo jiné nevhodně komunikoval s veřejností, rušil publicistické pořady, vyhrožoval zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení televizního poplatku nebo radu neinformoval o vyvíjeném nátlaku na něj.

ČT chce po radních vymáhat miliony za odvolání komise. Absurdní, říká Matocha

„V tom usnesení o odvolání není jediný důvod, který by zapadal do důvodů, které zákon předpokládá k odvolání ředitele,“ uvedl Souček. Do pozice generálního ředitele ČT by se podle svého vyjádření ani v případě uznání žaloby vracet nechtěl. Již dříve uvedl, že neplánuje zneplatnit volbu svého nástupce Hynka Chudárka.

Soud dále projednává druhou Součkovu žalobu, ve které žádá doplacení bonusu za rok 2024. Upozorňuje přitom na paragraf své pracovní smlouvy, z nějž plyne, že pokud Rada ČT nedospěje do konce června k platnému rozhodnutí o výši bonusu, náleží generálnímu řediteli automaticky 50 procent z maximální částky. Rada Součkovi udělila jen desetinu ročního bonusu.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

