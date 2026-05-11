Soudní rozhodnutí by podle Mráčkové bylo pouze deklaratorní. Souček si ponechal lhůtu na rozmyšlení, zda se proti verdiktu odvolá.
Soud rozhodl bez dokazování. Soudkyně uvedla, že „nebyl dán dostatečný právní zájem“ na tom, aby žalobu uznala. Souček poté novinářům řekl, že se poradí se svým právním zástupcem, zda lze očekávat jiný verdikt od odvolacího soudu.
Důvody pro podání žaloby však považuje za důležité. „Ve chvíli, kdy vás někdo odvolá z veřejně velmi sledované pozice, a zkonstatuje, že vás odvolává pro porušení zákona, tak takové konstatování, které je navíc mediálně sdíleno, mě poškozuje jak osobnostně, tak v dalším profesním uplatnění,“ prohlásil.
Souček stál v čele veřejnoprávní televize rok a sedm měsíců, ačkoliv zvolený byl na šest let. Pro jeho odvolání počátkem loňského května hlasovalo v tajné volbě 15 ze 17 členů radních. Souček podle rady mimo jiné nevhodně komunikoval s veřejností, rušil publicistické pořady, vyhrožoval zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení televizního poplatku nebo radu neinformoval o vyvíjeném nátlaku na něj.
„V tom usnesení o odvolání není jediný důvod, který by zapadal do důvodů, které zákon předpokládá k odvolání ředitele,“ uvedl Souček. Do pozice generálního ředitele ČT by se podle svého vyjádření ani v případě uznání žaloby vracet nechtěl. Již dříve uvedl, že neplánuje zneplatnit volbu svého nástupce Hynka Chudárka.
Soud dále projednává druhou Součkovu žalobu, ve které žádá doplacení bonusu za rok 2024. Upozorňuje přitom na paragraf své pracovní smlouvy, z nějž plyne, že pokud Rada ČT nedospěje do konce června k platnému rozhodnutí o výši bonusu, náleží generálnímu řediteli automaticky 50 procent z maximální částky. Rada Součkovi udělila jen desetinu ročního bonusu.