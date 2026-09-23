Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční verdikt, který Součkovu žalobu zamítl. Někdejší šéf ČT v ní žádal zhruba 1,3 milionu korun, aby jeho konečný bonus činil 50 procent maximálního nároku.
Souček upozorňoval na paragraf své pracovní smlouvy, z nějž plyne, že pokud Rada ČT nedospěje do konce června k platnému rozhodnutí o výši bonusu, padesátiprocentní částka mu automaticky náleží. Rada o bonusu rozhodla v dubnu, bývalému řediteli udělila jen desetinu ročního bonusu.
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Nesouhlasím s důvody mého odvolání. Nezakládají se na pravdě, řekl Souček
Souček v žalobě argumentoval tím, že měl ve smlouvě napsáno, že s ním musí být bonus nejprve projednán. Nedostal ohledně jeho výše žádné odůvodnění, což se podle něj příčí celému smyslu vyplácení bonusů.
„Podstatné je, že bylo přijato rozhodnutí rady České televize,“ prohlásil v odůvodnění verdiktu předseda odvolacího senátu René Fischer. Zdůraznil, že bonus je nenárokovou složkou odměny a může i nemusí být vyplacen. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, který Součkovu žalobu zamítl, byl tak podle soudce věcně správný.
Někdejší šéf ČT se dříve u soudu domáhal také neplatnosti svého odvolání z funkce. Rada ho odvolala 6. května 2025. Souček pak ukončil svůj pracovní poměr v televizi dohodou. Podle květnového rozhodnutí soudkyně Jany Mráčkové tak soud nemůže někdejšímu šéfovi ČT pozici vrátit. Proti tomuto verdiktu se Souček neodvolal a rozsudek nabyl právní moci.
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Odvolání z postu šéfa ČT mě profesně poškodilo, tvrdí Souček. S žalobou neuspěl
Souček stál v čele veřejnoprávní televize rok a sedm měsíců, ačkoliv zvolený byl na šest let. Pro jeho odvolání počátkem loňského května hlasovalo v tajné volbě 15 ze 17 členů radních. Souček podle rady mimo jiné nevhodně komunikoval s veřejností, rušil publicistické pořady, vyhrožoval zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení televizního poplatku nebo radu neinformoval o vyvíjeném nátlaku na něj.