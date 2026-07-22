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Soud se vrátil k žalobě SPD kvůli zprávě o extremismu. Verdikt může padnout v srpnu

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  13:15
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Radim Fiala, předseda SPD...

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Radim Fiala, předseda SPD Tomio Okamura, Jindřich Rajchl a Lucie Šafránková. (2. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hnutí SPD spustilo novou kampaň.
Tomio Okamura a Radim Fiala na tiskové konferenci SPD ve Sněmovně
Obvodní soud pro Prahu 1 se začal zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle...
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Obvodní soud pro Prahu 7 se ve středu vrátil k projednávání žaloby hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které se brání zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Původně žalobu zamítl, rozsudek však loni v říjnu zrušil odvolací senát Městského soudu v Praze.

Ve středu soud rekapituloval předchozí vývoj sporu a doplňoval další důkazy. K žalobě se vrátí 26. srpna, kdy by mohl ve sporu rozhodnout.

Odvolací soud ve svém usnesení nařídil, aby věc projednal jiný soudce. Podle rozvrhu práce připadla samosoudci Tomáši Loudovi. Louda ve středu zrekapituloval předchozí řízení, některé důkazy provedl znovu, doplnil i další důkazy, které ve sporu dosud provedeny nebyly.

SPD do zprávy o extremismu nepatřila, rozhodl soud. Omluvu hnutí ale nepřiznal

Louda konstatoval, že je podle něj třeba zhodnotit, jaké výroky SPD a jeho představitelů jsou ještě legitimní kritikou a jaké případně naplnily znaky předsudečné nenávisti. I když s některými názory nemusíme souhlasit, může jít o legitimní politický boj, uvedl soudce.

Poté je podle něj nutné posoudit, jestli případné předsudečné výroky byly dominantní složkou aktivit hnutí, což je podmínka, kterou si ministerstvo vnitra pro zařazení subjektu do zprávy o extremismu samo stanovilo. Ministerstvo to podle soudce dosud předloženými důkazy neprokázalo, na doplnění dalších mu soudce stanovil lhůtu 15 dnů.

SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu na ministerstvo vnitra čtyři žaloby. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy Městský soud v Praze rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Omluvu městský soud hnutí nepřiznal.

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SPD v projednávané žalobě nesouhlasí s tím, že ho ministerstvo zmiňuje v kapitole o projevech předsudečné nenávisti a projevech představitelů xenofobně populistických subjektů. Brání se tím, že se věnuje celému komplexu aktivit včetně ochrany slabších a podpory mladých rodin a upozorňuje na společenské problémy. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva vnitra ale SPD témata komunikuje za hranou oprávněné kritiky.

Server Seznam Zprávy v sobotu napsal, že ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok vládní hnutí SPD zmíněné není. V minulosti se ve výročních i pololetních zprávách objevovalo opakovaně. Z ministerstva také podle serveru odcházejí dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pondělí po zasedání vlády uvedl, že účelem výroční zprávy o extremismu je popisovat bezpečnostní hrozby, ne hodnotit politickou soutěž a vytvářet prostor pro politické interpretace. Analýza podle něj vznikla standardním způsobem. Metnar také uvedl, že jeho úřad zohlednil názor soudů, na které se hnutí obrátilo, současně odmítl, že by kvůli SPD byly na ministerstvu vnitra personální změny.

3. června 2026
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