Soud rozhodne o vazbě pro zadrženého v Bulharsku v kauze žhářského útoku

Autor: ,
  10:23
Okresní soud v Pardubicích v neděli odpoledne rozhodne o vazbě pro člověka zadrženého v Bulharsku v souvislosti se žhářským útokem na výrobní halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích, řekl soudce Karel Gobernac. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí.
Policie přivezla k Okresnímu soudu v Pardubicích Američanku obviněnou v souvislosti se žhářským teroristickým útokem na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Soud rozhodne, zda půjde do vazby. (18. dubna 2026)

50 fotografií

Zadržený člověk je v Česku od pátku, byl převezen z Bulharska. Návrh na vazební zasedání doručilo pardubickému soudu Vrchní státní zastupitelství v Praze v neděli ráno.

Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. Podle dostupných informací zadrželi policisté v této souvislosti deset lidí podezřelých z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině – pět přímo v Česku, dále jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Ta už je na základě rozhodnutí pardubického okresního soudu v české vazbě stejně jako pětice zadržená v Česku. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

K založení požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, a to s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala.

Bezpečnostní složky pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Kauzu řeší Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, sleduje několik vyšetřovacích verzí. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka tento týden v médiích uvedl, že podle jeho soukromého názoru by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. Připomněl obdobné incidenty v západní Evropě, například v Británii, Německu či Francii.

20. března 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soud rozhodne o vazbě pro zadrženého v Bulharsku v kauze žhářského útoku

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.