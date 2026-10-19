Murínová v obžalobě navrhuje potrestat devětasedmdesátiletou sopranistku pěti lety vězení a její spoluobžalovanou poslat za mříže na pět a půl roku. Beňačková dnes novinářům řekla, že se cítí nevinná.
Sopranistka a její známá si podle obžaloby v roce 2018 získaly důvěru seniorky, která trpěla Alzheimerovou chorobou. Pod záminkou, že o ni budou pečovat, ji izolovaly od ostatních lidí a nikoho k ní nepouštěly. Využily jejího špatného zdravotního stavu a přiměly ji, aby vydědila své dva syny a odkázala jim nemovitost na Maltézském náměstí v Praze. „Její zdravotní stav byl natolik špatný, že to bylo zřejmé i laikům,“ prohlásila Murínová.
Když začalo hrozit nebezpečí, že bude závěť v dědickém řízení prohlášena za neplatnou, snažila se podle státní zástupkyně Nováčková získat malostranský dům už za ženina života. Sepsala s ní kupní smlouvu, na jejímž základě by nemovitost získala, za ni však nehodlala zaplatit. Okrást seniorku se podle obžaloby snažila také o starožitnosti v hodnotě zhruba tří milionů korun.
|
Pěvkyni Beňačkovou čeká soud. Viní ji z podvodu kvůli dědictví po herečce Budínové
„Cítím se nevinná,“ prohlásila dnes při odchodu ze soudní síně Beňačková. K obžalobě se dál nechtěla vyjadřovat. Podle Murínové ženy tvrdí, že seniorka všechna svá rozhodnutí učinila svobodně. „Uvedly, že věděla, co dělá a že to dělala z vlastní vůle a že ji k tomu žádným způsobem nenaváděly,“ řekla státní zástupkyně.
Za podvod ženám hrozí až deset let vězení. „Navrhované tresty jsou z mého pohledu víceméně symbolické, na samé spodní hranici trestní sazby,“ řekla novinářům žalobkyně. Odůvodnila to tím, že se pokus o podvod Beňačkové a Nováčkové nezdařil a že trestní řízení trvá už značně dlouho. Kromě vězení navrhuje státní zástupkyně i peněžité tresty.
Soud už v roce 2019 rozhodl, že vzhledem ke zdravotnímu stavu seniorky v době sepsání závěti je dokument neplatný. Majetek tak podle Murínové získali oprávnění dědici, dědické řízení však skončilo teprve před několika týdny. Poškození proto požadují náhradu škody v řádu desítek milionů korun.
Beňačková se narodila v roce 1947 v Bratislavě. Během své pěvecké kariéry spolupracovala s největšími světovými hvězdami včetně Plácida Dominga či dirigenta Charlese Mackerrase. Mezi její největší úspěchy patří role Káti Kabanové při prvním uvedení díla v newyorské Metropolitní opeře v roce 1991. Na téže scéně ztvárnila o dva roky později také Jenůfu a Rusalku, v roce 1995 Mimi a Leonoru a v roce 1998 Desdemonu. V roce 2017 byla uvedena do Síně slávy pražského Národního divadla. Za celoživotní mistrovství získala Cenu Thálie.