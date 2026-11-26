Soudce Petr Košík dnes uvedl, že pokud Macinka tvrdí, že výrok pronesl jako člen vlády a odpovídá za něj stát, musí to doložit. Za výroky státního představitele totiž stát odpovídá pouze v případě, že byly proneseny v přímé souvislosti s jeho veřejnou funkcí. Jinak je politik odpovědný jako soukromá osoba.
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Soudce dále Macinkův výrok nepovažuje ani za skutkový, ani za hodnotící výrok, ale za takzvaný hybridní výrok. Macinka tak bude muset prokázat, že má jeho tvrzení alespoň nějaký skutkový základ a nejde o excesivní výrok. Hnutí Duha zase musí doložit definici toho, co terorismus je – Česká republika podle soudce oficiální definici teroristické organizace nemá.
Macinka na začátku letošního dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a že kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Podpořil tak vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.
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Macinkova právní zástupkyně Gabriela Wagnerová dnes uvedla, že politik nikdy neřekl, že by Hnutí Duha bylo oficiálně označené za teroristickou organizaci nebo páchalo teroristické činy. Macinkův výrok označila za silnou řečnickou hyperbolu, hodnocen by podle ní měl být v kontextu dlouhodobých sporů mezi hnutím a Macinkou. Odvolávala se také na svobodu projevu. Macinkovým cílem podle Wagnerové nebylo Hnutí Duha poškodit.
Macinka myslel výrok vážně, tvrdí Duha
Hnutí omluvu požaduje ve více formách. Zpráva, v níž výrok zazněl, se podle právního zástupce hnutí Jaromíra Kyzoura dále šířila, přebírala ji další média a pracovníci organizace pak čelili nařčením, že jsou teroristé. To, že Macinka přímo ve vyjádření uvedl „bez větší nadsázky“, podle Kyzoura značí, že výrok myslel vážně.
Soudní jednání bude pokračovat na konci ledna.
Žalobu Hnutí Duha podalo i na Turka, a to kvůli tomu, že organizaci spojil s úmrtími při povodních, a za prohlášení, že jde o parazity, které je potřeba deratizovat. Turek se k žalobě podané hnutím nevyjádřil ve stanovené lhůtě 30 dnů, proto soud vydal takzvaný rozsudek pro uznání a Turkovi povinnost omluvy uložil.
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Omluvu měl Turek podle verdiktu hnutí zaslat a zveřejnit ji také na svém facebookovém profilu po dobu nejméně sedmi dnů. Turek sice omluvu organizaci zaslal a následně ji zveřejnil na facebooku, přidal k ní ale další vyjádření na adresu ekologické organizace. Hnutí Duha se proti dalším Turkovým tvrzením vymezilo. Kvůli tomu, že Turek nezveřejnil omluvu v podobě, jakou mu uložil soud, podalo na poslance exekuční návrh.
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4. dubna 2026