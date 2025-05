Francouzská společnost EDF žalobu podala proti rozhodnutí ÚOHS, který zamítl její námitky k jadernému tendru na nové bloky v Dukovanech. Podle antimonopolního úřadu byl tendr v pořádku.

Soud o vydání předběžného opatření informoval na svém webu. Zákaz podpisu smlouvy platí až do rozhodnutí o žalobě EDF.

„Podstatné je, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

Proti předběžnému opatření je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. EDU II avizovala, že pokud se žaloba EDF ukáže jako neopodstatněná, bude po francouzské firmě vymáhat škodu.

Před vydáním předběžného opatření se soud zabýval i závažností a důvodností žaloby. EDF napadla zejména to, že se ÚOHS odmítl zabývat výhradami proti postupu zadavatele tendru.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna sice v napadeném rozhodnutí uznal, že EDU II měla povinnost dodržet alespoň základní zásady zadávání veřejných zakázek a tento postup měl podléhat kontrole, ale dovodil, že to nespadá do kompetence ÚOHS.

„Krajský soud v Brně předběžně posoudil žalobcovy argumenty proti takovému náhledu jako relevantní a poměrně silné, proto předběžné opatření vydal. Tím ještě není řečeno, že žalobce v následném soudním řízení uspěje,“ upozornil soud.

Soudní rozhodnutí je nutné respektovat, reagoval poslanec Roman Kubíček (ANO). Zablokování podpisu smlouvy o dostavbě Dukovan je podle něj nepříjemná zpráva pro Českou republiku.

Největší tuzemská zakázka

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) dříve oznámila, že chce finální dohodu s korejskou KHNP na dostavbu Dukovan podepsat ve středu 7. května.

Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun.

První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Financování stavby bude zajištěno státní půjčkou firmě Elektrárna Dukovany II, která má projekt na starosti. Stát v ní bude nově držet 80procentní podíl, za který společnosti ČEZ zaplatí 3,6 miliardy korun. Firma bude po dokončení reaktorů půjčku státu splácet po dobu 30 let.