Soud opět neschválil dohody o vině a trestu v kauze hospodaření VZP

Soudce Milan Rossi trvá na tom, že je potřeba muže znovu vyslechnout a zjistit, zda si skutečně zasloužili postavení spolupracujícího obviněného. Borgula i oba muži si na místě podali stížnost. V kauze je stíhán také bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr, který však dohodu neuzavřel.
Borgula navrhoval uznat Dovhomilju vinným z toho, že umožnil Knížkovi přijmout úplatek. Žádal, aby soud navýšil jeho dvoumilionový peněžitý trest uložený v kauze Dozimetr a celkově mu vyměřil zaplatit 2,2 milionu korun. Knížek měl podle návrhu zaplatit 200 tisíc korun za to, že přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejné osoby.
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Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz
Rossi vrátil věc k došetření již v dubnu. Uvedl, že Borgula a policie dostatečně neověřili motivaci obou mužů ke spolupráci s policií. Měli by znovu přezkoumat, zda byly jejich výpovědi upřímné a úplné. Proti tomu si ale podaly strany stížnost, kterou odvolací senát uznal. „Přípravné řízení stále trpí několika zásadními vadami,“ řekl soudce. Dodal, že by podle něj nedostatečná doznání nebyla spravedlivá vůči Šnajdrovi.
Borgula i obhájci obou mužů s verdiktem zásadně nesouhlasí. Knížkův advokát Adam Stawaritsch novinářům řekl, že soudce nepostupoval podle rozhodnutí nadřízeného soudu. Také Borgula si stojí za tím, že jsou dohody v pořádku a výpovědi obou mužů v přípravném řízení jsou dostatečné. Budou muset navíc svědčit u soudu, kdy se může proti nim Šnajdr bránit. Bývalý politik čelí obžalobě z podplácení.
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Podezření na korupci ve VZP. Policie zadržela tři lidi, nikoho neobvinila
Policie trojici stíhá kvůli podezření z úplatku 200 tisíc korun v souvislosti se zakázkou VZP, která se týkala zpracování dokumentace. Šnajdr vinu v minulosti popřel.
Bývalý poslanec čelí podle posledních dostupných informací obžalobě také v kauze manipulace nemocničních zakázek. Státní zástupce ho viní z přijetí úplatku kvůli zakázce pražské nemocnice na Bulovce a v roce 2021 bylo jeho obvinění rozšířeno o padělání listin. Muž figuroval také v kauze takzvaných trafik pro exposlance, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS).
Dovhomilja byl stíhán i v hlavní větvi kauzy Dozimetr, jež se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku (DPP) a která je nyní před Obvodním soudem pro Prahu 9. V případu se doznal, spolupracoval s policií a uzavřel dohodu, ve které přijal podmíněný a peněžitý trest.