Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Soud opět neschválil dohody o vině a trestu v kauze hospodaření VZP

Autor: ,
  15:57
Soud dnes opět neschválil dohody o vině a trestu, které uzavřel státní zástupce Adam Borgula s podnikatelem Pavlem Dovhomiljou a bývalým náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Tomášem Knížkem v kauze hospodaření VZP. Případ podruhé vrátil k došetření.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Soudce Milan Rossi trvá na tom, že je potřeba muže znovu vyslechnout a zjistit, zda si skutečně zasloužili postavení spolupracujícího obviněného. Borgula i oba muži si na místě podali stížnost. V kauze je stíhán také bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr, který však dohodu neuzavřel.

Borgula navrhoval uznat Dovhomilju vinným z toho, že umožnil Knížkovi přijmout úplatek. Žádal, aby soud navýšil jeho dvoumilionový peněžitý trest uložený v kauze Dozimetr a celkově mu vyměřil zaplatit 2,2 milionu korun. Knížek měl podle návrhu zaplatit 200 tisíc korun za to, že přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejné osoby.

Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz

Rossi vrátil věc k došetření již v dubnu. Uvedl, že Borgula a policie dostatečně neověřili motivaci obou mužů ke spolupráci s policií. Měli by znovu přezkoumat, zda byly jejich výpovědi upřímné a úplné. Proti tomu si ale podaly strany stížnost, kterou odvolací senát uznal. „Přípravné řízení stále trpí několika zásadními vadami,“ řekl soudce. Dodal, že by podle něj nedostatečná doznání nebyla spravedlivá vůči Šnajdrovi.

Borgula i obhájci obou mužů s verdiktem zásadně nesouhlasí. Knížkův advokát Adam Stawaritsch novinářům řekl, že soudce nepostupoval podle rozhodnutí nadřízeného soudu. Také Borgula si stojí za tím, že jsou dohody v pořádku a výpovědi obou mužů v přípravném řízení jsou dostatečné. Budou muset navíc svědčit u soudu, kdy se může proti nim Šnajdr bránit. Bývalý politik čelí obžalobě z podplácení.

Podezření na korupci ve VZP. Policie zadržela tři lidi, nikoho neobvinila

Policie trojici stíhá kvůli podezření z úplatku 200 tisíc korun v souvislosti se zakázkou VZP, která se týkala zpracování dokumentace. Šnajdr vinu v minulosti popřel.

Bývalý poslanec čelí podle posledních dostupných informací obžalobě také v kauze manipulace nemocničních zakázek. Státní zástupce ho viní z přijetí úplatku kvůli zakázce pražské nemocnice na Bulovce a v roce 2021 bylo jeho obvinění rozšířeno o padělání listin. Muž figuroval také v kauze takzvaných trafik pro exposlance, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS).

Dovhomilja byl stíhán i v hlavní větvi kauzy Dozimetr, jež se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku (DPP) a která je nyní před Obvodním soudem pro Prahu 9. V případu se doznal, spolupracoval s policií a uzavřel dohodu, ve které přijal podmíněný a peněžitý trest.

Záběr z jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2 v kauze hospodaření VZP
Pokračování soudního líčení v kauze Dozimetr. Na snímku Pavel Dovhomilja. (17. října 2025)
K soudu v kauze Dozimetr dorazil i obžalovaný podnikatel Pavel Dovhomilja. (16. dubna 2025)
Bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Druhé kolo voleb do Senátu: kdy a kde se volí, koho vybrat a jak sehnat hlasovací lístky

Druhé kolo voleb do Senátu proběhne v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

Ze sčítání hlasovacích lístků prvního kola senátních voleb ve 27 obvodech vzešlo pět kandidátů, kteří rovnou zamíří do lavic v Senátu. O obsazení mandátů ve zbývajících 22 obvodech voliči rozhodnou...

15. října 2026  16:18

V Rusku zadrželi šéfredaktora nezávislého listu Novaja gazeta

Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta (6. května...

Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého listu Novaja gazeta, byl po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu. List, který je ruskými úřady označován za takzvaného zahraničního agenta, o tom...

15. října 2026  16:04

Neprší a pršet ani nebude, ukázali meteorologové mapu srážek na říjen

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...

Podzimní období si většina lidí spojí se sychravým počasím, ranními mlhami, ale hlavně častými dešti a mrholením. Letošní podzim je však podle meteorologů na míle vzdálený zažitým představám. Podle...

15. října 2026  16:01

RECENZE: Nejen trčící náhrobky z Lipna. Vltavice odhaluje skrytou paměť místa

Premium
Sucho odhalilo náhrobky původních obyvatel Dolní Vltavice u lipenské přehrady.

Nový román jihočeského spisovatele Jana Štiftera (1984) není ani tolik příběh, dějové vyprávění, jako spíš rozsáhlé plátno, kterým prosvítají starší vrstvy. Ovšem plátno monumentální, intenzivní, s...

15. října 2026

Nebuďte na něj tak ostrý. Evropa krotí Zelenského, roztržka s Trumpem ji děsí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Lídři Evropské unie v pátek chtějí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského požádat, aby zmírnil svou veřejnou kritiku Donalda Trumpa. Obávají se totiž, že jeho stále ostřejší výroky mohou dále...

15. října 2026  15:59

Soud opět neschválil dohody o vině a trestu v kauze hospodaření VZP

Záběr z jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2 v kauze hospodaření VZP

Soud dnes opět neschválil dohody o vině a trestu, které uzavřel státní zástupce Adam Borgula s podnikatelem Pavlem Dovhomiljou a bývalým náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)...

15. října 2026  15:57

Antimonopolní úřad: Tendr Českých drah na nákup elektrických vlaků byl v pořádku

ilustrační snímek

Tendr Českých drah na nákup 133 elektrických vlaků typu EMU 400 pro regionální dopravu byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zakázkou se zabýval na podnět skupiny...

15. října 2026  15:57

Vyjednávání ve Zlíně pokračují. Trojblok ODS, lidovců a Pirátů se sešel se STAN

Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek,...

Ve Zlíně je blíž nová koalice bez hnutí ANO, které vyhrálo volby. Ve středu vznikl trojblok, v němž jsou zástupci kandidátky Společně pro Zlín, kterou tvoří KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, s ODS a...

15. října 2026  15:54

Rusko po dohodě s Trumpem obnovilo vývoz nafty na světové trhy, hlásí Peskov

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. února 2025)

Ruská nafta v návaznosti na dohodu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem začala proudit na světové trhy. Podle agentury Reuters to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

15. října 2026  15:50

Kostarika otevřela obří vězení po vzoru Salvadoru, pojme pětinu trestanců v zemi

Nová věznice s maximální ostrahou (CACCO) v Alajuele v Kostarice (14. října...

Kostarika, dlouho považovaná za nejbezpečnější zemi Střední Ameriky, přitvrzuje v boji proti drogovým kartelům. Ve středu tamní prezidentka Laura Fernandezová slavnostně otevřela novou věznici s...

15. října 2026  15:46

Zlatá hodinka je tu, zbohatnete. Podvodníci muže obrali o devět milionů

Příbramští kriminalisté zadrželi kurýra přímo při předávce

Příbramští kriminalisté zadrželi kurýra zapojeného do investičního podvodu, při kterém třiašedesátiletý muž přišel o více než devět milionů korun. Policisté kurýra dopadli přímo při přebírání dalších...

15. října 2026  15:46

OBRAZEM: Focení, na které se nezapomíná. Hasiči vzali děti s postižením před objektiv

Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok...

Jsou připraveni pomáhat 24 hodin denně sedm dní v týdnu a zasahují u všech mimořádných událostí na území Prostějova a okolí. Tentokrát se ovšem hasiči rozhodli pomoci rodinám dětí se zdravotním...

15. října 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.