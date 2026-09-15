Kauza hrnků s nacisty ožívá. Nejvyšší soud vyhověl dovolání Bradáčové

Bradáčová nesouhlasila se zrušením podmíněného trestu, který dostal ředitel nakladatelství Emerich Drtina, a předáním případu do přestupkového řízení. Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání, o výsledku v pondělí informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
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Drtina podle obžaloby nechal vyrobit upomínkové předměty s osobnostmi třetí říše a následně je v e-shopu a ve smíchovské pobočce nakladatelství Naše vojsko prodával. Byla na nich vyobrazení diktátora Adolfa Hitlera a dalších nacistů. Od roku 2017 do roku 2020 prodal přes 3400 hrnků a přes 1000 triček. Podle obžaloby také nechal vytisknout kalendář osobností třetí říše a vydat několik knih, které popularizovaly nacistickou ideologii.
Drtinovi hrozil za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka až desetiletý trest vězení. Vinu od počátku odmítal. Obvodní soud pro Prahu 5 mu uložil tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let a také peněžitý trest 288 000 korun. Nakladatelství mělo zaplatit 720 tisíc korun. „Není prostor pro jiný výklad, než že se rozhodli zaměřit na skupinu příznivců neonacistického hnutí,“ uvedla tehdy soudkyně Radka Solná.
Městský soud ale verdikt zrušil a kauzu postoupil městskému úřadu do přestupkového řízení. Nešlo prý o trestný čin, avšak mohl to být přestupek. Bradáčová v dovolání poukazovala na nesprávné právní posouzení skutku a také na to, že pro postoupení věci přestupkové komisi nebyly splněny podmínky.
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Po zásahu NS se případ vrací k odvolacímu soudu. NS mu podle Tomíčkové uložil, aby „věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl“.
Drtina na počátku hlavního líčení uvedl, že je především podnikatel a nakladatelství vede dobře. Nakladatelství vydává historický časopis. Osobnosti, které se objevily na jeho titulní straně, pak vybíral na reklamní předměty. Mezi lidmi zobrazenými na suvenýrech byli podle něj komunisté i fašisté. Cílovou skupinou prodeje předmětů měli být sběratelé, tvrdil Drtina, který byl v minulosti odsouzen také kvůli knize Recepty z konopí.
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6. října 2023