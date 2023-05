Soud připustil vydání vora v zakoně do ciziny. Rozhodne Vrchní soud a Blažek

Vydání gruzínského občana Polada Omarova do USA, Gruzie i Kazachstánu je přípustné. Ve čtvrtek o tom rozhodl Městský soud v Praze. Rozhodnutí není pravomocné, pokud by ho Vrchní soud v Praze potvrdil, rozhodne o tom, do které země bude muž vydán, ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Omarov čelí podezření z plánování vraždy íránsko-americké novinářky.