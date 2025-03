Pedofilní senior distribuoval dětské porno. Soud mu snížil trest na 4,5 roku

Na snímcích byli obnažení chlapci odhadem ve věku pěti až 12 let, kteří mezi sebou prováděli či předstírali různé formy pohlavního styku. Některé ze zachycených sexuálních praktik byly násilné.

Za trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií spáchaný v organizované skupině hrozilo Synkovi tři až osm let vězení. Podle předsedy odvolacího senátu Jaroslava Cihláře by byl trest v horní polovině sazby nepřiměřeně přísný vzhledem k tomu, že se muž doznal, a vzhledem k jeho věku. České soudy nemohly přihlížet k Synkovu předchozímu odsouzení v USA jako k přitěžující okolnosti. „Po dlouhých debatách jsme trest zkrátili,“ konstatoval Cihlář.

Státní zástupkyně Petra Lukášová, která žádala potvrzení šestiletého trestu, označila přístup odvolacího soudu za benevolentní. Novinářům řekla, že Synek nevyjádřil v trestním řízení naprosto žádnou sebereflexi.

Absenci soucitu seniora připustil i Cihlář. „Nedospěli jsme k tomu, že by projevil nějakou lítost nad tím, že dlouhé desítky let zneužíval stovky, tisíce chlapců z rozvojových zemí, kam si je odjížděl se svým kamarádem fotit,“ poznamenal soudce.

Vystudovaný elektronický inženýr páchal trestnou činnost na darknetu. Dětskou pornografii dlouhodobě shromažďoval jednak vyhledáváním na různých serverech, zejména ale od jejích tvůrců, s nimiž se znal. Fotografie a videa zveřejňoval nejčastěji ve formě hypertextového odkazu s heslem, odkud si bylo možné obsah nejen prohlédnout, ale i stáhnout.

Synek se sice ke sdílení fotografií na internetu doznal, odmítal ale, že by byl součástí mezinárodního gangu. „To, co se píše v tom rozsudku, je mišmaš věcí. Kdybych mohl opravit všechno, co v tom je, zabralo by to měsíce,“ podotkl v pondělí. Městský soud mu ale nepovolil, aby v rámci odvolacího řízení znovu rozváděl svou obhajobu.

V trestním řízení Synek argumentoval tím, že soubory nahrával náhodně, samostatně a bez instrukcí dalších lidí. Už dříve uvedl, že si svou pedofilii začal uvědomovat ve 13 letech a je s ní smířený. Sdílené fotografie podle něj byly umělecké.

Podle znalců je muž výrazně nadprůměrně inteligentní a jeho osobnost má rysy nezdrženlivosti. V aktuálně projednávané trestní věci snížila pedofilie jeho ovládací schopnosti jen v nepodstatné míře. Součástí trestu je i propadnutí Synkových notebooků, externích a flash disků a telefonu.

Synek má české a americké občanství. V USA si odpykal 15 let vězení za pohlavní zneužití čtyř chlapců. Dříve byl odsouzený i v ČSSR, před trestem ale uprchl. Pracoval i v Thajsku, kde má manželku.

Z původního rozsudku obvodního soudu vyplývá, že čeští policisté Synka zadrželi poté, co jejich francouzští kolegové zatkli mužova známého, kterého Synek předtím doprovázel na cestách do Indie. Fotografovali tam venkovské chlapce a dávali jim za to peníze. Synek tvrdil, že rodiče dětí o focení věděli a „neměli s tím problém, protože nahota dětí je tam přirozená a považovaná za normální“. Zdůrazňoval také, že anonymitu chlapců pečlivě střežil vymazáním metadat z pořízených materiálů.