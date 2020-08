Soud zprostil viny expremiéra Nečase i jeho ženu v kauze trafik pro poslance

Státní zástupce tvrdí, že v roce 2012 trojice přislíbila občanskodemokratickým poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají tak projít vládní daňový balíček. Právě kvůli této kauze padla vláda. Nečasovi, který se jako jediný dostavil ke čtvrtečnímu líčení, hrozilo až šestileté vězení. Za dobu kauzy změnil i vizáž, ve čtvrtek na soud dorazil s plnovousem.

„To co považuji za důležité, je, že obžaloba od začátku vykonstruovaně dává věci dohromady, které přitom proběhly legálně. Obžaloba nemá o skutku vůbec žádnou představu. Jsem přesvědčen, že obžaloba neměla nikdy být podána. Ani náznakem jsem tady ze strany obžaloby neslyšel důvod, proč bych postupoval tímto krkolomným způsobem. Jaký měl být můj motiv?,“ řekl v závěrečné řeči Nečas.

Podle něj měl jiné možnosti, jak si post předsedy vlády udržet. „Měl jsem X jiných možností, jak bych si post udržel. Nevím, proč bych korumpoval někoho, koho jsem vůbec nepotřeboval. Cítím se nevinný,“ podotkl expremiér a jedním dechem dodal: „Je to kriminalizace demokratické republiky.“

Poslední hlavní líčení bylo odročeno kvůli odposlechům. Soud ve čtvrtek rozhodl, že je nebude brát v potaz, protože je Nejvyšší soud označil za nezákonné. Předsedkyně senátu Helena Králová se rovněž vyjádřila ke svědkům, kteří žádal vyslechnout Nečas. Ta jej při hlavním líčení zamítla pro nadbytečnost. Soud se táhne téměř čtyři roky.

Nečasová byla jen lepší sekretářka, řekl její obhájce

Státní zástupce v závěrečné řeči uvedl, že nemůže prokázat vinu, když nejsou odposlechy jako důkaz připuštěny. „Od počátku podání obžaloby bylo zřejmé, že je to stěžejní důkaz, který tvořil řetězec nepřímých důkazů. V tomto směru se jeví obžalobě trochu nepochopitelný postup soudu. V podstatě, kdy soud rozhodl, že odposlechy nebudou brány jako důkaz, bylo to jen čekání na tento den, kdy dojde ke zproštění rozsudku,“ řekl státní zástupce.

Podle něj neměly orgány v trestním řízení jinou možnost. „To měli jít za paní Nečasovou? V přípravném řízení jsme zaznamenali, že Nečasová je v telefonickém kontaktu s podezřelými osobami. Pro komunikaci používaly zašifrovaný telefon,“ zaznělo v závěrečné řeči. Podle žalobce by měl soud dále pokračovat v dokazování a povolit přehrání k odposlechům.

Obhájce Nečasové uvedl, že obžaloba její vinu neprokázala. „Jediné co dělala, tak měla jako lepší sekretářka plný diář termínů a zajišťovala pouze schůzky. Já bych se odposlechů, co se mé klienty týče, nebál ,“ uvedl obhájce, jehož závěrečná řeč trvala přes půl hodiny.

Přijde vám to legrační? okřikla soudkyně Nečase

Obhájce Nečase v závěrečné řeči řekl, že odposlechy zná stejně jako senát. „Odposlechy jsou nezákonné, ale vytvářet dojem, že pokud by byly povoleny, tak by jasně prokazovaly vinu. Kdo však odposlechy zná, tak naopak ví, že by obžalobu vyvracely,“ podotkl obhájce, který Nečesaného označil za čestného. Podle něj ne vždy lidé v telefonu mluví pravdu.

Nakonec své řeči se pustil do médii. „Vytváří nějaké očekávání, což je i tlak na soud. Toto očekávání si ale udělalo státní zastupitelství samo. Interpretovali to jako polapení Krakatice. Podle mě je tam ze strany státního zástupce podjatost,“ uvedl na závěr řeči zmínil, že šifrované telefony používá i státní zastupitelství. Na to se Nečesaný začal smát, za což ho soudkyně musela okřiknout: „Přijde vám to legrační?.“ Poté se znovu omluvil a požádal o zdravotní přestávku.

I Bočkův obhájce uvedl, že jeho klient se ničeho nedopustil. „Muselo by se prokázat, že Petr Nečas slíbil poslancům funkci, že ten slib byl za něco. Pak by se muselo dokázat, že by se na tom nějak aktivně a úmyslně podílel,“ uvedl Bočkův obhájce. Ten řekl, že obžaloba neuvedla, kdy a kde Boček měl s kým jednat. „Skutek popsaný v obžalobě se nestal. Pracovní místo podle mého není úplatek,“ dodal.

Expremiér je kromě této kauzy stíhán také za křivou výpověď. Té se měl dopustit v případu Vojenského zpravodajství, kterou projednává Obvodní soud pro Prahu 1. Nečasova někdejší ředitelka kabinetu Nagyová podle pravomocného rozsudku v roce 2012 nezákonně zaúkolovala vojenské zpravodajce, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku. Když kriminalisté zneužití Vojenského zpravodajství odhalili, Nečas, který v případu figuruje jako svědek, řekl, že o sledování nevěděl. Později u soudu však mluvil obráceně. Začal tvrdit, že si u Nagyové tajnou službu objednal sám.

Nečas je zatím jediným předsedou vlády, jehož kauza se dostala až k soudu. Současný premiér Andrej Babiš čelí od října 2017 s přestávkami trestnímu stíhání v kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.