Česko neporušilo práva soudců, když jim sáhlo na platy, rozhodl Štrasburk

ESLP posuzoval šest stížností, které podali soudci obecných soudů. Ti tvrdili, že v letech 2011 až 2014 opakovaně docházelo ke snížení platové základny pro soudce z trojnásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře na 2,5násobek a později na 2,75násobek. Případně se tato základna stanovila fixní částkou.

Ústavní soud (ÚS) úpravy opakovaně zrušil s odůvodněním, že byly protiústavní. V nálezu z roku 2014 ÚS však uvedl, že na základě absence rektroaktivních účinků nálezu nevzniká nárok na zpětné doplacení rozdílu v platech.

Argumenty soudců usilujících o dorovnání platů ve čtvrtek odmítl také ESLP. Podle něj české soudy svá rozhodnutí adekvátně odůvodnily. „Tato rozhodnutí plně respektovala dosavadní plenární nálezy Ústavního soudu v dané oblasti, v nichž pečlivě objasnil, proč i v případech zrušení právní úpravy soudcovských platů platí obecné pravidlo, že takový nález má účinky pouze do budoucna,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

ÚS dříve argumentoval, že zpětné doplacení platů by představovalo významný a nepředvídatelný zásah do státního rozpočtu. Na to poukázal i štrasburský soud.

Rozsudek není konečný. Stěžovatelé mohou do tří měsíců požádat o postoupení věci velkému senátu soudu.