Soud zprostil podnikatele Speychala obžaloby z daňových úniků

  12:52
Městský soud v Praze v pátek zprostil obžaloby z daňových úniků bývalého majitele strojírenské firmy ČKD Praha DIZ Petra Speychala. Pět dalších obžalovaných uznal vinnými a uložil jim tresty vězení, pokuty i zákazy činnosti. Rozsudek není pravomocný, je možné se proti němu odvolat. Speychal figuruje i v hlavní kauze ČKD Praha DIZ, o níž soud zatím nerozhodl.

Petr Speychal u Městského soudu v Praze, kde zazněl rozsudek v kauze daňových úniků (16. ledna 2026) | foto: ČTK

Státní zástupce v obžalobě tvrdí, že skupina od března 2015 do června 2016 spolupracovala tak, že na Speychalovy pokyny zařazovala do účetnictví společnosti ČKD Praha DIZ účelově vystavené faktury, kde jako dodavatel figurovala společnost ČKD Energy.

Další daňový únik v ČKD. Někdejší majitel Speychal je obviněn v nové kauze

Podle spisu šlo například o smlouvy na projektovou dokumentaci na mycí a třídicí linku na odpady, projekt na zpracování směsného odpadu nebo na výstavbu kotelny, které měly zpracovat další firmy. ČKD Energy zadala podle státního zástupce vypracování subdodavatelům, které podle obžaloby prostřednictvím spolupracujících osob Speychal skrytě vlastnil.

Policie žene k soudu 32 bílých koní, stát měli na daních obrat o půl miliardy

Plnění smluv bylo podle žalobce fiktivní a projektová dokumentace vypracována nebyla. Ani samotné projekty pak nebyly podle obžaloby společností ČKD Praha DIZ realizovány, dokumentace měla být prodaná polské firmě.

Ta ale podle žalobce nevykonávala žádnou obchodní činnost a neměla finanční prostředky na koupi projektové dokumentace. Cílem jednání bylo podle obžaloby snížení daňové povinnosti.

Turek může přijít o mandát poslance, tvrdí právník. Nejasnosti o nové funkci zůstávají

Zatímco u pěti obžalovaných byla podle trestního senátu městského soudu vina prokázána, u Speychala tomu tak nebylo. „U něj důkazy - a soud je povinen řídit se pouze důkazy, ne nějakými svými vnitřními pocity - nebyly takové, aby došlo k jeho odsouzení,“ řekl soudce Lukáš Svrček. Ve zbytku obžaloby však bylo podle Svrčka prokázáno, že plnění smluv bylo fiktivní.

Speychal loni v květnu obžalobu odmítl, popřel, že by ohledně smluv kohokoli úkoloval. Neexistují o tom podle něj ani žádné důkazy, ať už v podobě svědeckých výpovědí, listin či zachycené komunikace.

Soud poodkryl kauzu kolem ČKD. Závěry pro exmajitele Sparty nevyznívají dobře

Upozornil, že v době, které se aktuální kauza týká, už byl stíhán v jiné daňové kauze kolem ČKD Praha DIZ. Představu, že by se během vyšetřování měl dopouštět dalšího krácení daní, označil za absurdní. V pátek se vzdal práva na odvolání.

Čtyřem obžalovaným, Františku Vladařovi, Tomáši Dvořákovi, Jiřímu Bajerovi a Ondřeji Kohoutovi, uložil soud tresty sedmi let vězení. Martina Mikeše potrestal 7,5 lety, jeho odsouzení ale zahrnuje i jiný, dříve uložený trest 5,5 let vězení.

Exnáměstek Motola Budinský viněný z korupce zůstane ve vazbě. Hrozí útěk

Součástí trestu jsou i peněžité tresty od 1,5 milionu do tří milionů korun a desetileté zákazy činnosti. Obžalovaní vinu rovněž odmítali, ponechali si lhůtu pro podání odvolání. Za krácení daní jim podle tehdy platného zákona hrozil trest od pěti do deseti let vězení.

Podle nepravomocného rozsudku musí odsouzení také nahradit škodu v různé výši, celkem podle rozsudku způsobili státu škodu zhruba 93 milionů korun.

