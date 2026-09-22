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Soudkyně jako svědkyně. Verdikt k Čapímu hnízdu jsme nikomu nedaly, odmítly

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  14:24
Soud v úterý v případu bývalého soudce Kamila Kydalky viněného z poskytnutí jednoho z rozhodnutí v kauze konferenčního centra Čapí hnízdo novinářům vyslechl dvě soudkyně pražského městského soudu. Ženy uvedly, že si verdikt prohlédly, nikomu ho ale dál nepředaly.

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Soud vyslechl také novináře Jana Hrbáčka, který na některé otázky s ohledem na ochranu zdroje odmítl odpovědět. Vyloučil však, že by od Kydalky dostal nějaké dokumenty.

Kydalka si podle státního zástupce před třemi lety stáhl z počítače rozhodnutí odvolacího Vrchního soudu v Praze v případu, ve kterém byl stíhán i premiér Andrej Babiš (ANO), a poslal ho médiím včetně neveřejných údajů. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení. Někdejší soudce vinu od počátku odmítá.

Verdikt k Čapímu hnízdu jsem novinářům nedal, odmítl exsoudce. Na žalobce zvýšil hlas

Muž při minulém jednání prohlásil, že si rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo prohlíželi v systému pražského městského soudu i jiní lidé včetně soudkyň. On sám si verdikt stáhl, o čemž ale podle své výpovědi informoval soudce Jana Šotta, jehož trestní senát měl případ na starost. Dodal, že si stažený soubor poslal na svoji e-mailovou adresu, nikdy ho ale neotevřel.

Soudkyně Silvie Slepičková v úterý uvedla, že si spis ke kauze prohlížela ze studijních důvodů. Případ považuje z hlediska hmotného i procesního práva za zajímavý. „Usnesení jsem si nikam neuložila, rozhodně jsem si ho nevytiskla a rozhodně jsem si ho nikam nepřeposlala,“ prohlásila. Podobně se vyjádřila i její kolegyně Hana Krestýnová.

Hrbáček vypověděl, že měl u článku, ve kterém se objevily informace z uniklého rozhodnutí, konzultační roli. Soudce však potkal pouze dvakrát v životě. Dodal, že mu Kydalka žádné materiály nepředal. Soud poté vyslechl několik policistů, kteří však vypovídali s vyloučením veřejnosti.

Žalobce: Neoprávněná manipulace s daty

Soudce Milan Rossi, který hlavní líčení s Kydalkou vede, v minulosti nejprve mužovo stíhání zastavil. Jeho jednání nevyhodnotil jako trestný čin. Žalobce ale proti rozhodnutí podal stížnost, se kterou uspěl. Uváděl, že je podle něj trestná jakákoliv neoprávněná manipulace s daty, a to bez konkrétního následku, což má dokládat i konkrétní judikatura Nejvyššího soudu.

Informace měly být podle státního zástupce navíc poskytnuty zcela vědomě médiím, a to v neanonymizované podobě, včetně údajně choulostivých zdravotnických informací některých osob.

V dotační kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě předseda ANO a současný předseda vlády Babiš a jeho někdejší poradkyně, současná europoslankyně Jana Nagyová (ANO). Městský soud nejprve dvojici zprostil, verdikt ale zrušil odvolací soud v neveřejném zasedání na podzim 2023.

Únik rozsudku v kauze Čapí hnízdo do médií nebyl trestný čin, rozhodl soud

Následoval druhý osvobozující rozsudek a opětovné zrušení. Při tom již Vrchní soud v Praze konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů.

Letos květnu tak potrestal pražský městský soud Nagyovou za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun.

Odvolací Vrchní soud v Praze na konci srpna trest potvrdil. Babiše Sněmovna počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě přerušené.

Kydalka sledovaný případ neměl na starosti. Bývalý soudce se údajně vytýkaného jednání dopustil krátce před svým odchodem do předčasného důchodu v listopadu 2023.

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V případu vyneseného neveřejného usnesení v kauze Čapí hnízdo novinářům vypovídaly dvě soudkyně Městského soudu v Praze, obě odmítly, že by dokument do médii unikl od nich
U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš (na snímku) a europoslankyně Jana Nagyová v ní čelí obvinění z dotačního podvodu při stavbě farmy v roce 2008. (26. května 2025)
Státní zástupce Jan Vychyta (vlevo) a obžalovaný bývalý soudce Kamil Kydalka
Soudce Kamil Kydalka z Městského soudu v Praze
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