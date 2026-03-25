Osoba podala proti rozhodnutí stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Další dva obviněné v případu, kteří byli zadrženi v Česku, podle úterního oznámení české policie poslal do vazby Okresní soud v Pardubicích.
Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory
Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...
Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...
„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení
Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií
Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...
Evropští vědci varují Komisi: Dezinformace o nikotinu ohrožují veřejné zdraví
Evropská komise se chystá pustit do revize směrnice o tabákových výrobcích a je zřejmé, že jedním z nejspornějších bodů bude regulace moderních nikotinových alternativ. Do debaty nyní výrazně...
Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích
Bratislavský krajský soud už v pondělí poslal do předběžné vazby v rámci vydávacího řízení osobu zadrženou v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích.
Poslanci rozhodnou o zastavení růstu sociálních odvodů u OSVČ
Poslanecká sněmovna rozhodne o zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Vyměřovací základ klesne z letošních 40...
Pentagon vyšle na Blízký východ další tisíce vojáků, navyšuje kapacity kolem Íránu
Pentagon se chystá vyslat na Blízký východ tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně. Není zřejmé, kam přesně budou nasazeni ani kdy by na místo měli...
Samé hory, dlouhá pobřeží, 90 milionů lidí. Proč Trump proti Íránu nemůže vyhrát
Pokud by se americký prezident Donald Trump rozhodl nasadit proti Íránu pozemní vojska, čeká jej velmi těžký oříšek k rozlousknutí. Jak známo, Íránu hrají do karet jeho geografická poloha a hornatá...
Kokain schovaný v chlebníku. Celníci na D8 náhodně zachytili kilogram drogy
Kilogram kokainu objevili celníci při kontrole aut na dálnici D8. Řidič měl nezvykle velké množství drogy zabalené a schované v netradičním úkrytu – v chlebníku. Že se jedná o kokain, prokázaly testy...
V Dozimetru měl vypovídat ředitel DPP Urbánek. Soud nejednal, nepřišla přísedící
Ve středu měl před soudem v kauze Dozimetr vypovídat současný generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. Líčení ale bylo odloženo kvůli nepřítomnosti přísedící....
Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhly drony, způsobily požár palivové nádrže
Drony na mezinárodním letišti v Kuvajtu zasáhly nádrž s palivem, na místě vypukl požár. Událost podle místních úřadů neměla žádné oběti. Během nynější války bylo letiště v Kuvajtu zasaženo opakovaně....
Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd
Poškozené trakční vedení zastavilo v úterý odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli...
F-35 pro českou armádu se začnou vyrábět v roce 2027. Spolupracuje 11 českých firem
Česká republika posílí svou roli v programu letounů F-35. Do výroby strojů páté generace se zapojí jedenáct českých firem, které uzavřely dohody o spolupráci s americkým koncernem Lockheed Martin....
Důvěra v prezidenta Pavla po sporu o jmenování Turka vzrostla, ukázal průzkum
Kvůli sporu o jmenování Filipa Turka ministrem nyní veřejnost více věří prezidentovi Petru Pavlovi. Zvýšení důvěry uvedlo 34 procent dotazovaných, pokles deklarovalo 30 procent lidí, ukázal průzkum...
Zděšení v Karviné. Primátor čelí podezření z korupce, na magistrátu se neobjevil
Obrovské překvapení až zděšení zavládlo v úterý v Karviné po oznámení vyšetřování tamního Městského fotbalového klubu a zejména primátora Jana Wolfa (dříve SOCDEM, nyní nezávislý) kvůli fotbalové...