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Běloruská novinářka, která roky žila v ČR, pracovala pro Rusy. S žalobou neuspěla

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  9:35

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Odbornice na Rusko. Natalia Sudlianková spolupracovala s řadou vlivných českých médií i s mocnými ruskými firmami či některými českými politiky. | foto: Ondřej NěmecMAFRA

Městský soud v Praze pravomocně zamítl žalobu běloruské novinářky Natalie Sudliankové proti jejímu zařazení na sankční seznam. Žena podle verdiktu, o němž informoval server iRozhlas.cz, plnila úkoly ruské vojenské rozvědky GRU a brala peníze v kryptoměnách.

Běloruská novinářka Natalia Sudlianková, která v Česku žila přes dvacet let a vydávala zde ruskojazyčné noviny, neuspěla se svou žalobou proti zařazení na vnitrostátní sankční seznam. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz, který má rozsudek k dispozici, tím soud definitivně potvrdil krok předchozího vládního kabinetu.

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Sankce na Sudliankovou uvalila vláda Petra Fialy a vedení resortu zahraničních věcí v dubnu 2025 na základě podkladů Bezpečnostní informační služby (BIS). Oporu měla také ve 14 utajovaných dokumentech, které byly soudu poskytnuty, ten je vyhodnotil jako „názorný a celistvý obraz“ o jejím působení.

Platby v kryptoměnách a úkoly od tajných služeb

Z písemného vyhotovení rozsudku vyplývá, že Sudliankovou úkoloval a odměňoval důstojník ruské vojenské rozvědky GRU Alexej Šavrov a také lidé napojení na sankcionovaného ruského miliardáře Ališera Usmanova.

Kontrarozvědka ve výroční zprávě označila Natalii Sudliankovou za jednu z nejaktivnějších spojek ruských tajných služeb na českém území.

Podle zjištění BIS na pokyn vojenské rozvědky GRU publikovala texty a rozhovory kritizující české nevládní organizace či vojenskou pomoc Ukrajině. V dalších textech zpochybňovala sankce, které Evropská unie uvalila na ruského oligarchu Ališera Usmanova.

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Soud rovněž poukázal na její spolupráci se subjekty financovanými Kremlem, konkrétně s Fondem na podporu a ochranu práv krajanů a spolkem Nesmrtelný pluk. Mimo to se angažovala v PR aktivitách ve prospěch ruské státní korporace Rosatom, jež v Česku usilovala o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Za tyto vlivové operace inkasovala zprostředkovaně odměny v řádu desítek tisíc eur, které jí byly vypláceny v kryptoměnách.

Bezpečnost státu převážila nad svobodou projevu

Novinářka se u soudu bránila mimo jiné tím, že sankce omezují její svobodu slova. Soud však argument odmítl s tím, že zájem Česka na zachování bezpečnosti a mezinárodního míru jednoznačně převažuje nad dotčenými právy žalobkyně.

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Sudlianková vědomou spolupráci s ruskou špionáží dlouhodobě popírá. Serveru iRozhlas.cz sdělila, že „žádný vázací akt nepodepsala“ a jméno svého řídícího důstojníka prý slyšela poprvé až po uvalení vládních sankcí. Její advokát Marek Kovanda odmítl čerstvý verdikt s odkazem na advokátní mlčenlivost komentovat.

V Česku už novinářka nepobývá. Poté, co jí stát zmrazil majetek, odletěla dle zjištění Seznam Zpráv loni začátkem května přes Istanbul do Moskvy. Česku se navíc podařilo prosadit zařazení Sudliankové i jejího řídícího důstojníka Šavrova na celoevropský sankční seznam.

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