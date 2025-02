Soud vynese rozsudek nad hejtmanem Půtou. Za korupci mu hrozí 3,5 roku

Obžalován je z přijetí úplatku 530 tisíc korun a zneužití pravomoci veřejného činitele, když jednal nikoliv ve veřejném zájmu, ale šel na ruku stavební firmě Metrostav.

Pro hejtmana Půtu chce žalobce kromě vězení i pětiletý zákaz výkonu veřejné činnosti na pozicích spojených s rozhodováním o veřejných zakázkách. Metrostavu navrhuje peněžitý trest 55 milionů korun a zákaz plnění veřejných zakázek a účasti na veřejných soutěžích na tři roky.

Desetiletá kauza

Kauza se vleče už 10 let, Půta byl obviněn v roce 2014, hlavní obžalovaný - ředitel liberecké divize Metrostavu Jaroslav Stuchlík, zemřel v roce 2019. Dva jiní obžalovaní se už dohodli na vině a trestu a odešli od soudu s podmínkami. V řízení už došlo i na výměnu soudce, který odešel do důchodu, nový je i státní zástupce.

„Deset let je možná víc než osmina lidského života. Slabší nátury už by dávno skončily u psychiatra. Pro nás všechny je to velice špatná vizitka českého soudnictví, bez ohledu na to, jestli je hejtman Půta vinen či nikoliv,“ komentoval Lukáš Valeš, politolog ze Západočeské univerzity v Plzni.

Martin Půta očekává zproštění obžaloby. „Věřím, že budu v únoru i podruhé osvobozen. Po deseti letech,“ napsal v lednu na sociální sítě.

„Nikdy jsem si o úplatek neřekl a nikdy jsem žádný nedostal,“ uvedl už dříve a naznačil, že jeho stíhání je pokusem o politickou likvidaci. Na úhradu elitních advokátů v kauze si Půta od vlastního hnutí SLK půjčil 2,5 milionu korun, peníze slíbil vrátit z toho, co je přesvědčen, že vysoudí za nezákonné stíhání.

Úplatek pro hejtmana?

Podle obžaloby vzal Půta v roce 2013 úplatek 530 tisíc korun z celkem slíbených 830 tisíc od zaměstnanců Metrostavu, s nimiž se scházel na čerpacích stanicích a dalších místech. Metrostav tehdy rekonstruoval liberecký kostel sv. Máří Magdalény, do čehož vložil vlastní peníze a projekt tím předfinancoval.

Výměnou za úplatek měl hejtman, který byl zároveň předseda Regionální rady ROP Severovýchod, zajistit, že projekt kostela zůstane v dotačním programu EU a že peníze na opravu budou vyplaceny přednostně, v rozporu s původním usnesením, které Radu zavazovalo k vyplacení ex post.

Hrozilo totiž stopnutí peněz na rekonstrukci, protože jednatel společnosti, která byla příjemcem dotace, byl v jiné kauze v roce 2012 odsouzen za korupci. Šlo o expolitika ODS Jiřího Zeronika, který se přiznal, že se pokusil podplatit asistenta tehdejšího poslance Michala Babáka (Věci veřejné), aby na kostel získal dotaci čtvrt miliardy korun z dalšího dotačního titulu.

Zeronik, jemuž vynesený podmíněný trest již vypršel, se později přiznal i k tomu, že i pozdější výběrové řízení na opravu kostela bylo zmanipulované ve prospěch Metrostavu.

Důkazy chybí

Půta, jehož další aktéři kauzy v odposleších titulovali jako „Nejvyššího“, měl dle obžaloby skrze svůj vliv zajistit, že financování rekonstrukce nebude ani po Zeronikově odsouzení ohroženo. Metrostav po něm chtěl, aby výměnou za úplatek změnil podmínky dotaze a aby peníze na opravu dotační program vyplácel etapově, nikoliv až po skončení rekonstrukce.

Přímé důkazy o přijetí úplatku Půtou ale chybí. Nakonec ale na kostel nebylo vyplaceno nic, protože se o věc začala zajímat v roce 2014 policie. Obžalobu si vyslechlo celkem 13 lidí a čtyři firmy.

Půta není v kauze kostela klíčovým obžalovaným. Hlavní roli podle žalobce hrál Petr Jirkův, tehdejší předseda správní rady firmy, které kostel patřil a administrátor zakázky na jeho rekonstrukci. Pro něj chce žaloba 7,5 roku vězení. O něco nižší trest 5,5 roku pak žalobce žádá pro Jana Petráně, bývalého zaměstnance Metrostavu a pro Bořka Machatého, který byl ředitelem dotačního programu ROP Severovýchod.

Už jednou osvobozen

Liberecký soud se případem zabývá podruhé. Poprvé v květnu 2020 soudce Petr Neumann osvobodil všechny obžalované, a to i ty, co se předtím přiznali. Tři dny na to odešel do důchodu. Neumann byl přitom vyhlášený tím, že při rozsudcích nerespektuje důkazy a straní obžalovaným. Za to jej potrestal i kárný senát.

Vrchní soud poté Neumannův rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání. Kauza pak připadla soudci Pavlu Pachnerovi.

Kostel sv. Máří Magdalény je dnes firmy Warden Liberec, která patří Karlu Krenkovi, bratrovi loni zesnulého politika ODS a náměstka primátora Liberce Pavla Krenka, nepravomocně odsouzeného za tunelování majetku na Ještědu. V době, kdy se události dnes probírané u soudu udály, byla majitelem firma Iberus, která tajila své skutečné vlastníky skrze anonymní akcie.

Možný ministr

Martin Půta je hlavou Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Ti fungují jako krajská buňka hnutí STAN. Společně kandidují ve volbách na celostátní úrovni, SLK má dva poslance a čtyři senátory. Půta hnutí v kraji už čtyřikrát vyhrál volby, před posledními sněmovními volbami se o něm hovořilo jako o možném ministrovi pro místní rozvoj, nebo dopravy. Kvůli trvajícímu soudu však na tuto funkci musel zapomenout, neboť Piráti trvali na podmínce, že nikdo trestně stíhaný nesmí být ve vládě.

V roce 2014 Martina Půtu zvolili předsedou STANu, ve funkci zůstal rok, než ho vystřídal Petr Gazdík. Půta pak ve STANu vydržel do roku 2017, kdy se vrátil do SLK. Dle zákonů může být členem jenom jednoho politického subjektu.

V roce 2017 kandidoval z posledního místa kandidátky SLK do Sněmovny, díky preferenčním hlasům se dostal na první místo a získal mandát. Toho se posléze vzdal a poslanecké křeslo přepustil svému spolustraníkovi Petru Pávkovi.

„Pro hejtmana Půtu rozsudek nic nemění. Nelze očekávat zázrak, že by tato vládní koalice neprohrála příští volby, takže se bude hrát jenom o to, kdo se stane lídrem opozice. Jestli to bude SPOLU, nebo STAN,“ komentuje Půtovy možné budoucí ambice ve vysoké politice již citovaný politolog Valeš.

Stejný názor má politolog Jan Kubáček. „Centrální politická kariéra ani v případě zprošťujícího rozsudku Martinu Půtovi spíš nehrozí, protože je osm měsíců do sněmovních voleb. S velkou pravděpodobností příští vláda nebude sestavená ze Starostů, čili asi se nedá úplně čekat, že by mu přišla nějaká nabídka do exekutivy,“ míní Kubáček.