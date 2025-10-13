Soud s Dozimetrem se opět rozbíhá. Vypovídat bude klíčový svědek

Podle státního zástupce Adama Borguly měl Dovhomilja vyvíjet tlak na dalšího obžalovaného Maroše Jančoviče, jehož firma dodávala IT služby pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).
Dovhomilja Jančovičovi podle obžaloby nastínil tři možné scénáře. První počítal s tím, že DPP vypoví smlouvu s Jančovičovou firmou a nahradí ji právě IT společnost Pavla Dovhomilji. Druhou možností bylo, že Jančovič sice o smlouvu nepřijde, ale „něco z ní nechá“ Dovhomiljově firmě. A třetí scénář měl podle obžaloby spočívat v úplatku pro Michala Redla, považovaného za hlavu celé organizované skupiny – tedy „hodit Redlovi batoh s penězi“, aby smlouva mezi DPP a Uniprog Solutions zůstala zachována.
Podle obžaloby pak Jančovič skutečně předal Michalu Redlovi obálku s 2,5 milionu korun v hotovosti. Peníze si po půl milionu rozdělilo pět lidí, včetně Pavla Dovhomilji.
Jedno přiznání a několikahodinové výpovědi
První dva týdny hlavního líčení v kauze Dozimetr přinesly několik zásadních momentů. Hned v úvodu se k vině přiznal blízký spolupracovník Michala Redla Pavel Kos. Ostatní obžalovaní, kteří dosud před soudem vypovídali, vinu odmítají – včetně bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN). Jeho výpověď se protáhla do dvou jednacích dnů.
