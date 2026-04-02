Případ se stal v květnu roku 2024. Muž byl shledán vinným z usmrcení z nedbalosti. „Věděl, že jeho schopnosti řízení vozidla jsou sníženy,“ uvedla soudkyně Hana Šimánová. Coubal se totiž zotavoval z černého kašle.
U soudu vyvázl s tříletou podmínkou a zákazem řízení na pět let. Poškozeným musí zaplatit dohromady přes čtyři miliony korun. Podle obhájkyně odsouzeného se dá očekávat, že budou podávat odvolání.
Neřešil zdravotní obtíže, viní řidiče za smrt ženy s kočárkem. Čas nevrátím, řekl
„Obžalovaný je vysokoškolsky vzdělaný člověk,“ podotkla soudkyně. Podle ní je nezodpovědné, že člověk, který se „několikrát denně prokašle do bezvědomí“, usedne za volant. Záchvaty kašle byly tak silné, že mu způsobovaly podlitiny na těle. Z tohoto důvodu se nechal dokonce vyšetřit svým kamarádem, který mu vysloveně řekl, že by neměl usedat za volant. „Bylo to komunikováno jako zákaz, nikoli pouze doporučení,“ uvedla soudkyně.
„Že šlo o mladou maminku tlačící kočárek, zvyšuje společenskou škodlivost. To ale v tu chvíli obžalovaný nemohl vědět,“ argumentovala soudkyně své rozhodnutí. Soudkyně Šimánová také poukázala na to, že obžalovaný svého činu lituje a nebránil soudu v důkazním řízení. „Jedná se o nedbalostní trestný čin dosud bezúhonného člověka,“ dodala.
Skutečnost, že Adam Coubal řídil 1. května 2024 vůz, označila státní zástupkyně Jitka Wurstová za hazardérství a bezohlednost, protože černý kašel, který Coubal prodělal, v té době provázely výpadky vědomí. Jeho lékař u soudu z pozice svědka vypověděl, že pacienta koncem dubna výslovně poučil o časově neomezeném zákazu řídit.
Sražení matky s kočárkem má tragickou dohru. Žena po roce v nemocnici zemřela
Žena přes rok bojovala o život v nemocnici, ale následkům nehody podlehla. Dítě, kterému byly v době tragické nehody necelé dva roky, vyvázlo s odřeninami na hlavě.
Řidič vinu za nedbalostní usmrcení stále odmítá. Podle něj nemohl vědět, že za volantem dostane další záchvat kašle, který skončí krátkodobým bezvědomím. Obžalovaný tehdy ani nepřišel o řidičský průkaz.
Podle kamarádky poškozené rodina není připravena se k případu mediálně vyjadřovat a také jejich právní zástupkyně to nedoporučila. „Nejsou na tom vůbec dobře. Rodina zároveň cítí frustraci z toho, jak soud proběhl,“ uvedla pod podmínkou anonymity ve vyjádření pro iDNES.cz už v průběhu jednání.
Dále řekla, že obžalovaný Coubal nabízel, že rodině pomůže finančně, ale nakonec nic neudělal. „Také si u soudu stěžoval, že poškozená rodina po něm chtěla pět milionů korun. On sám u soudu vystupoval s úsměvem, nemá lidský přístup. Nezastavil se ani za rodinou v nemocnici,“ podotkla.