Soud rehabilitoval disidenta Bendu. StB ho zadržela kvůli návštěvě Brežněva

O verdiktu informoval právní zástupce navrhovatelky Lubomír Müller. S rozhodnutími souhlasil i státní zástupce, který se vzdal práva podat proti němu stížnost. Verdikt je proto pravomocný.
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Recesista i pedant, rebel i otec šesti dětí. Vychází nová kniha o disidentovi Bendovi
Významný představitel Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Benda skončil na přelomu května a června 1978 v pankrácké vazební věznici. Strávil tam pět dní v době návštěvy Brežněva v tehdejším Československu. „Státní bezpečnost si tak chtěla pojistit, aby se doktor Benda během Brežněvovy návštěvy nechoval nějak nevhodně. Proto vyslovila podezření, že by se mohl dopustit podvracení republiky,“ uvedl Müller. Po Brežněvově odjezdu byl Benda propuštěn.
Bývalého politika zadržela policie na dva dny také v srpnu 1984. Podle právníka ho Státní bezpečnost stejně jako další představitele disentu dlouhé hodiny vyslýchala. „Stalo se tak jen proto, aby Charta 77 nemohla připomenout výročí vojenské intervence proti Československu v srpnu 1968,“ sdělil Müller.