Rumun ubil dítě ranami do hlavy. Soud ho poslal na 15 let za mříže

Dětský pláč se v noci ozýval z postýlky malého bytu v Přelouči. Dvouměsíční chlapec měl hlad, nejspíš mu chyběl matčino konejšení. Ta však spala opilá na gauči a na potřeby syna nereagovala.

Kojence si vzal do náruče jeho otčím Robert Neagu. Sám už měl také něco upito a stupňující se křik dítěte ho rozčílil. Vzal do ruky mobilní telefon a chlapce osmi ranami udeřil do hlavy tak silně, že na telefonu praskl displej. V bití pak pokračoval pěstmi. Dítě řádění osmadvacetiletého Rumuna nepřežilo. Všemu přihlížela teprve roční sestřička malého chlapce.

Za vraždu chlapečka ve středu soud poslal cizince na 15 let do vězení se zvýšenou ostrahou, následovat má vyhoštění. Pachatel má také zaplatit 200 tisíc korun jako nemajetkovou újmu sestřičce zabitého dítěte. Obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu, na níž všechny strany přistoupily. Tím se vzdal práva na odvolání. „Je mi to líto,“ byla jediná věta, kterou lámanou češtinou Rumun před pardubickou pobočkou Krajského soudu v Hradci pronesl.

Případ, k němuž došlo loni v září v Přeloučí na Pardubicku, otřásl celým městem brutalitou i cynismem, s nímž jej cizinec spáchal. Po vraždě totiž tělo chlapce ukryl do kufru, dal do spod kočárku a společně s matkou zabitého dítěte jej převezli městem na polní cestu, kde ho pohodili a zakryli trávou.

Aby nebyli nápadní, naaranžovali do korbičky kočárku pod přikrývku dětské oblečení. Vzali si s sebou i druhé dítě. Pak chtěli oba uprchnout z republiky. Pro své okolí opakovali vymyšlené historky o tom, že dítě je nemocné. Útěk z Česka se jim však nezdařil, neboť na smutný osud chlapečka upozornili jeho prarodiče žijící v Rumunsku. Ti kontaktovali rumunskou policii a ta vyrozuměla tu českou, vyplývá z šetření kriminalistů.

Pitva kojence prokázala, že útok byl veden s nepochopitelnou brutalitou. „Dítěti způsobil zranění hlavy spočívající v úrazovém otoku mozku při rozsáhlém vnitrolebečním krvácení, pohmožděním mozku a tříštivou zlomeninu lební klenby,“ stojí v obžalobě, kterou má MF DNES k dispozici.

Když policisté Roberta Neagua zadrželi, zapíral. „Nejdříve vinu nepřijímal, pak se policistům doznal, posléze vzal vinu zpět a ve třetím výslechu se opět doznal. Důkazy proti němu ovšem byly nezvratné,“ podotkla státní zástupkyně Lenka Faltusová, která se věnuje těm nejbrutálnějším vraždám. Byla například žalobkyní v kauze heparinového vraha Petra Zelenky.

Podle ní byl hlavním motivem hrůzného činu stupňující stres, který spustil popsané jednání. „Nebyl schopen dítě utišit, ani když mu dával pít mléko. Matka spala. Dostal se do stresu a na dítě zaútočil,“ doplnila Faltusová. Podle ní si nejspíš mladý Rumun požádá, aby si trest odseděl v Rumunsku. České právo by mu umožňovalo po uplynutí dvou třetin trestu – tedy deseti letech – požádat o podmínečné propuštění.

Matka chtěla 10 milionů odškodnění

Soud v Pardubicích se zabýval i požadavkem teprve devatenáctileté matky zabitého chlapce Alexandry G. Ta chtěla vyplatit jako nemajetkovou újmu za ztrátu syna deset milionů korun. Tento nárok jí ale soud neuznal. „Matka k soudu nepřišla. Ale i kdyby přišla, tak bychom jí žádnou částku nepřisoudili, neboť v přípravném řízení se objevilo dost důkazů o tom, jak ona sama se k dítěti chovala,“ naznačila soudkyně Anna Sobotková.

Potvrdila tím svědectví lidí z okolí rodiny, kteří popsali nezájem, s jakým o chlapečka pečovala. Podle zdrojů MF DNES chlapce nechávala často plakat, nejevila o něj zájem a ponechávala ho špinavého a nepřebaleného. Sama matka se ovšem žádného trestného činu nedopustila, ukrytí mrtvolky dítěte je „pouze“ přestupkem zákona o pohřebnictví, za něž jí hrozí pokuta.