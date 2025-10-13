Soud začne projednávat případ vydírání kardiochirurgů IKEM tehdejším vedením

Mluvčí soudu Michal Dvořák řekl, že soud Stiborkovo stíhání zastavil usnesením 10. září. „Jedná se o obligatorní postup v případě úmrtí obžalovaného. Jiný postup není možný. Usnesení o zastavení je v právní moci,“ uvedl Dvořák.
Vyšetřovatelé viní podle dřívějších informací tehdejšího Stiborkova náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky.
Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů
Stejné obvinění platilo i pro Stiborka, který podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali.
Případem se zabývala GIBS s odůvodněním, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud v únoru rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci Janu Vychytovi k došetření.
Malý podle dřívějších informací Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit. Stiborek podle webu vydírání rovněž popřel.