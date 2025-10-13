Soud začne projednávat případ vydírání kardiochirurgů IKEM tehdejším vedením

  7:52
Obvodní soud pro Prahu 4 v pondělí začne projednávat případ kolem bývalého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka. Jeho dva dřívější spolupracovníky, Jiřího Malého a Petra Rašku, obžaloba viní mimo jiné z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Stiborek letos v srpnu po těžké nemoci zemřel, soud proto jeho stíhání zastavil.
Hostem Rozstřelu byl prof. Jan Pirk, kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM...

Hostem Rozstřelu byl prof. Jan Pirk, kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM (21. května 2021) | foto: Stadler JakubMAFRA

Michal Stiborek, dnes již bývalý ředitel IKEM, jemuž zlomila vaz kauza kolem...
Jiří Malý, náměstek v IKEM, který je spolu s Michalem Stiborkem podezřelý z...
Netukův předchůdce profesor Jan Pirk byl známý tím, že rád běhal maratony....
Bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek.
Mluvčí soudu Michal Dvořák řekl, že soud Stiborkovo stíhání zastavil usnesením 10. září. „Jedná se o obligatorní postup v případě úmrtí obžalovaného. Jiný postup není možný. Usnesení o zastavení je v právní moci,“ uvedl Dvořák.

Vyšetřovatelé viní podle dřívějších informací tehdejšího Stiborkova náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky.

Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů

Stejné obvinění platilo i pro Stiborka, který podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali.

Případem se zabývala GIBS s odůvodněním, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud v únoru rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci Janu Vychytovi k došetření.

Malý podle dřívějších informací Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit. Stiborek podle webu vydírání rovněž popřel.

13. října 2025  7:26,  aktualizováno  8:23

13. října 2025  7:52

13. října 2025

13. října 2025  6:51

13. října 2025  6:25

13. října 2025  6:13

13. října 2025  3:50

