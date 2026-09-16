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Soud v říjnu projedná obžalobu muže viněného ze špionáže pro Čínu. Je ve vazbě

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  14:26aktualizováno  14:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Obžalovaného cizince zároveň odvolací soud ponechal ve vazbě, sdělila ve středu mluvčí městského soudu Kateřina Eliášová.

„Vrchní soud v Praze usnesením vydaným v neveřejném zasedání zrušil výrok, kterým byla trestní věc vrácena státnímu zástupci k došetření, a Městskému soudu v Praze uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl,“ uvedla Eliášová.

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„Současně Vrchní soud v Praze tímto usnesením zrušil i výrok o propuštění obviněného z vazby,“ doplnila mluvčí. Vrchní soud podle ní ponechal muže ve vazbě kvůli obavě, že by mohl uprchnout nebo se skrývat před trestním stíháním.

V návaznosti na rozhodnutí nadřízeného soudu pak trestní senát městského soudu nařídil hlavní líčení.

První stíhaný podle nového paragrafu. Policie viní člověka ze špionáže pro Čínu

Cizince obvinila policie letos v lednu z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku.

Podle výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2025 muž využíval krytí novináře čínského periodika – což představuje tradiční postup využívaný čínskými zpravodajskými službami.

Za dobu své přítomnosti v ČR si muž podle BIS vytvořil diverzifikovanou síť zdrojů, přes které se dostal k citlivým a neveřejným informacím z prostředí českých státních institucí. Vzhledem k tématům, o která se zajímal ve svých analýzách, jeho činnost podle zprávy BIS směřovala proti zájmům ČR.

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Městský soud rozhodl o vrácení případu k došetření a propuštění muže z vazby v polovině června po podání obžaloby. Státní zástupce podal stížnost proti oběma výrokům rozhodnutí. Vrchní soud mu vyhověl počátkem srpna. Výsledek však nemohl komentovat, dokud nebylo rozhodnutí přeloženo do rodného jazyka stíhaného muže a doručeno všem procesním stranám.

Trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se podle zákona dopustí ten, kdo pracuje pro cizí zemi nebo organizaci v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost ČR.

Ustanovení začalo platit loni v únoru. Paragrafem se zabýval Ústavní soud na základě návrhu skupiny senátorů, podle kterých je právní úprava neurčitá a obecně formulovaná. Návrh soud letos v únoru zamítl.

Nynější vláda se v programovém prohlášení zavázala trestný čin zrušit. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ale České televizi v srpnu řekl, že se se soudci a státními zástupci dohodl na zpřesnění paragrafu.

V Číně na konci června zadrželi Čecha, který je tam vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že český občan byl v Číně na soukromé návštěvě a nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci.

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