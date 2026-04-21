Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy, podle svědků měl útočník kopí

K potyčce došlo před holičstvím v ulici Milady Horákové. Policejní mluvčí Richard Hrdina k případu řekl, že dva z účastníků konfliktu byli cizinci a dva Češi. Podle tehdy pořízených snímků zůstaly na místě činu na chodníku rozsáhlé stopy krve.
Svědci následně uvedli, že po slovní hádce se spor zdramatizoval a jeden z účastníků pobodal ostatní nožem, který měl připevněný na tyči, jeho zbraň připomínala podomácku vyrobené kopí.
Útok nožem v Praze s účastí cizinců: mezi pobodanými je i raper
Podle zdrojů iDNES.cz je jedním z pobodaných raper „Theo“ Charvát, vystupující pod pseudonymem Churaq Sputnik, do potyčky se zapojil také zaměstnanec holičství. Dalším pobodaným byl raper Money Slim.
Ten na svém profilu na sociální síti Instagram v červnu roku 2025 popsal, že útočník ho během konfliktu bodl do stehna násadou od koštěte, na které měl izolepou připevněnou čepel.
„Vypadalo to, jak dlouhá násada od koštěte nebo nějaká tyč, na tom byla zalepená čepel,“ prohlásil raper.
Umělci jsou spříznění se skupinou Churaq Clique, která je ale poměrně kontroverzní. Vedle toho působí v rapovém labelu Neser Posse. Další členové skupiny, Churaq Cyril, a spřízněný raper Tefflon, jsou momentálně ve výkonu trestu se sazbou šesti a sedmi let vězení. Tito umělci se do vězení dostali za krácení daní a další nelegální příjmy.
6. dubna 2025