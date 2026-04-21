Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy, podle svědků měl útočník kopí

Matěj Svěrák
  8:00
Obvodní soud pro Prahu 7 zahájí hlavní líčení ve věci pobodání rapera Money Slima a dalšího umělce z pražské rapové skupiny Churaq Clique. Redakce iDNES.cz o případu informovala v minulém dubnu. Umělci se dostali do potyčky se dvěma cizinci. Jeden z účastníků hádky pobodal nožem dva lidi, kteří skončili v nemocnici. Útočníka policie obvinila z trestného činu těžkého ublížení na zdraví.
Tři zranění po útoku nožem na Milady Horákové, útočník byl zadržen (6. dubna...

Tři zranění po útoku nožem na Milady Horákové, útočník byl zadržen (6. dubna 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

K potyčce došlo před holičstvím v ulici Milady Horákové. Policejní mluvčí Richard Hrdina k případu řekl, že dva z účastníků konfliktu byli cizinci a dva Češi. Podle tehdy pořízených snímků zůstaly na místě činu na chodníku rozsáhlé stopy krve.

Svědci následně uvedli, že po slovní hádce se spor zdramatizoval a jeden z účastníků pobodal ostatní nožem, který měl připevněný na tyči, jeho zbraň připomínala podomácku vyrobené kopí.

Podle zdrojů iDNES.cz je jedním z pobodaných raper „Theo“ Charvát, vystupující pod pseudonymem Churaq Sputnik, do potyčky se zapojil také zaměstnanec holičství. Dalším pobodaným byl raper Money Slim.

Ten na svém profilu na sociální síti Instagram v červnu roku 2025 popsal, že útočník ho během konfliktu bodl do stehna násadou od koštěte, na které měl izolepou připevněnou čepel.

„Vypadalo to, jak dlouhá násada od koštěte nebo nějaká tyč, na tom byla zalepená čepel,“ prohlásil raper.

Umělci jsou spříznění se skupinou Churaq Clique, která je ale poměrně kontroverzní. Vedle toho působí v rapovém labelu Neser Posse. Další členové skupiny, Churaq Cyril, a spřízněný raper Tefflon, jsou momentálně ve výkonu trestu se sazbou šesti a sedmi let vězení. Tito umělci se do vězení dostali za krácení daní a další nelegální příjmy.

6. dubna 2025
Témata: Instagram

