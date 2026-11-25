Předseda mandátového a imunitního výboru Petr Vícha byl pověřen, aby Půtu pozval a ten se mohl k celé věci vyjádřit.
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Půta je nepravomocně odsouzen v korupční kauze, v níž ale vinu odmítá. Ještě před konáním druhého kola říjnových senátních voleb informoval Vystrčila, že pokud se stane senátorem, požádá o vydání k trestnímu stíhání. „Je to věc, o které jsem mluvil dlouho, a já jsem to chtěl dát i na papír, aby to nebyly jen sliby, protože část občanů bohužel politikům jejich sliby nevěří, tak jsem to chtěl udělat i takhle formálně,“ řekl ČTK v říjnu Půta.
Aktuální vyjádření Půty iDNES.cz zjišťuje.
Půta figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty liberecké firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, na které chtěla GEPO získat před zhruba 15 lety evropské dotace. Vyplaceno nakonec nebylo nic. Půta v kauze nepatří mezi hlavní aktéry. Případem se soudy zabývají od roku 2018. Napoprvé krajský soud Půtu osvobodil, po zrušení verdiktu odvolacím soudem ho krajský soud loni v únoru uznal částečně vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.
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Půta dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého. Soud dospěl k závěru, že to, že se snažil zprostředkovat zaměstnání pro svého známého, bylo v příčinné souvislosti s tím, že přislíbil pomoci v evropském dotačním programu změnit financování jednoho problematického projektu. Půta se odvolal, rozsudek označil za absurdní a nesmyslný.