Kokain pašovali do Česka v dortech. Hlavní organizátor dostal 8 let vězení

Autor: ,
  20:06
Pražský městský soud potrestal organizovanou skupinu, která v dortech převážela kokain linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc. Sedm cizinců a jednoho Čecha odsoudil čtyř až osmiletým vězením. Dva odešli s podmínkou. Dva soud vyhostil. Ve středu o tom formovala Česká televize (ČT), která má k dispozici rozsudek.
Sedm cizinců a jeden Čech měli z Německa do Česka dovážet drogy v dortech. (11. února 2026) | foto: Policie ČR

Mezi odsouzenými jsou čtyři Ukrajinci, dva Rusové, Kazachstánec a Čech. Pět z nich se proti březnovému nepravomocnému verdiktu odvolalo.

Všichni obžalovaní v hlavním líčení prohlásili vinu. „I proto soud volil tresty blízko dolní sazby. U hlavního organizátora přihlédl i k tomu, že dosud žádný trestný čin nespáchal a že spolupracoval,“ uvedla ČT.

V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu. Zajišťoval dopravu nebo rozděloval úkoly ostatním členům. Muži soud uložil osm let vězení. Zároveň mu zabavil auto, kterým dovážel kurýry do Berlína, nebo hotovost v přepočtu zhruba 460 tisíc korun v různých měnách. Soud ho nevyhostil. V Česku, kde má rodinu, žije 14 let.

Spolupracujícího obžalovaného soud poslal za mříže na pět let a nepodmíněné tresty od čtyř do šesti roků dostali další čtyři lidé. Dva z nich soud na deset let vyhostil. Dva obžalovaní od soudu odešli s podmínkou a peněžitými tresty.

Mezi odsouzenými je i jedna ukrajinská žena. Soud jí uložil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. Z rozsudku vyplynulo, že žena žije s organizátorem gangu a má s ním potomka.

„Obžalovaná spolu s obžalovaným pečuje o jejich dvouleté dítě a po dobu jeho výkonu trestu odnětí svobody bude na ní, aby se o ně postarala,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a Čecha letos v únoru. Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé.

Národní protidrogová centrála uvedla, že kromě kokainu dovezl gang do Česka i další drogy, například přes 3000 dávek LSD. Obchodovali také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí prodávanou pod názvem „růžový kokain“.

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě prováděly záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

