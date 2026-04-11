Německou extremistku zadrženou v ČR poslal soud do vazby. Sama s vydáním do vlasti nesouhlasí

Německý soud v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Chemnitz (Saská Kamenice), kam ale loni nenastoupil. Po několikaměsíčním pátrání ho dopadla policie v Krásné u Aše na Chebsku tento týden.
Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku
„Zadržený muž při dnešním vazebním zasedání nesouhlasil s vydáním do Německa. Do tamního vězení úmyslně nenastoupil, neboť podle svých slov má obavy z porušování jeho občanských práv,“ sdělil Novinkám soudce Mahr. Podle plzeňského státního zástupce Jiřího Komorouse bude řízení trvat týdny, uvedl server Novinky.cz.
Zastupitelství v Halle, kde byla Liebichová odsouzena, v týdnu uvedlo, že podá žádost o její vydání do Německa. V případě, že bude vydána, zamíří podle DPA do věznice v Saské Kamenici. Německá veřejnoprávní televizní stanice ZDF uvedla, že zatím není jasné, kdy Česko Liebichovou vydá.
Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním lidem.
Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.