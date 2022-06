Do vazby jde pátý obviněný z korupční kauzy Hlubuček, exnáměstek DPP Augustín

Soud ve středu poslal do vazby bývalého ekonomického náměstka a člena představenstva pražského dopravního podniku (DPP) Mateje Augustína. Novinářům to řekl státní zástupce Zdeněk Matula. Jde již o pátého z obviněných v korupční kauze dopravního podniku, jejímž hlavním aktérem je podle informací uniklých do médií z policejních spisů podnikatel Michal Redl.