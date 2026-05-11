Abatyše z Loděnice dostala šest let za zpronevěru. Klášter přišel o miliony

Autor: ,
  11:15
Středočeský krajský soud v pondělí uložil odvolané představené pravoslavného monastýru v Loděnici Taťáně Hanhurové šest let vězení za zpronevěru klášterního majetku. Abatyše podle verdiktu převedla bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun zpět na svaz spolupracující s Ruskem, který je klášteru dříve daroval.

Navíc si zařídila celoživotní bezplatné užívání bytu v loděnickém areálu. Rozsudek není pravomocný. Žena vinu odmítá a tvrdí, že se monastýr snažila zachránit před prodáním.

Součástí trestu je i pětiletý zákaz činnosti, monastýr soudkyně Iva Říhová odkázala s nárokem na náhradu škody na civilní řízení. Trest soudkyně ženě uložila při spodní hranici zákonné sazby pro zpronevěru. „Soud na jedné straně musel vzít v potaz celkovou výši vzniklé škody (...), na druhé straně jako významnou polehčující okolnost hodnotil dosavadní bezúhonnost paní obžalované,“ konstatovala Říhová. V potaz vzala i to, že u Hanhurové je velká šance na nápravu.

Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

Šestačtyřicetiletá abatyše u soudu vypověděla, že se v roce 2022 dozvěděla o záměru Pražské pravoslavné eparchie pod vedením arcibiskupa Michala Dandára loděnický Klášter svatého Václava a svaté Ludmily prodat. Poukazovala i na to, že eparchie – tedy církevní správní jednotka – se ji v té době snažila očernit mimo jiné tvrzeními o tom, že v minulosti prodělala potrat na Ukrajině nebo že se stýká s Metodějem, duchovním otcem kláštera.

Žena nejprve v srpnu 2022 sepsala u notářky smlouvu o zřízení věcných břemen k doživotnímu bezplatnému užívání nemovitostí v majetku kláštera, a to ve prospěch sebe a otce Metoděje. Tímto jednáním snížila podle obžaloby hodnotu nemovitostí o 54 milionů korun. O několik týdnů později pak bez souhlasu rady eparchie uzavřela dohodu o vrácení daru s Českým svazem výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskem. Na toto zájmové sdružení právnických osob takto převedla 45 pozemků a čtyři stavby. Abatyše se hájila tím, že jí jednatelka svazu ústně přislíbila navrácení nemovitostí, až se situace v pravoslavné církvi zklidní.

Policie pozemky při vyšetřování kauzy zajistila, takže s nimi nyní nelze nakládat. Soud o případném zabrání nemovitostí rozhodne v budoucnu ve veřejném zasedání.

Měla z toho majetkový prospěch, upozornil státní zástupce

Státní zástupce Lukas Němec v závěrečné řeči poukázal na to, že obžalovaná si zajistila bezplatné doživotní bydlení, takže ze svých skutků měla majetkový prospěch, ačkoliv tvrdí, že jí o něj nešlo. Odmítl také konstrukci, že vrácení daru není převodem majetku. Podle něj žena nepostupovala v zájmu monastýru a loajálně k němu, ale zcela ve prospěch svazu. Hanhurové hrozilo až desetileté vězení, žalobce pro ni navrhoval sedmileté odnětí svobody a také pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech.

Výši škody – tedy hodnotu převedeného majetku – vyčíslil státní zástupce na 73 milionů korun na základě znaleckého posudku, ve skutečnosti ale podle něj bude ještě mnohem vyšší. To, že je částka zřejmě nižší než reálná hodnota škody, zmínila v odůvodnění rozsudku i soudkyně.

Ruský klášter v Česku za desítky milionů. Kde vzali peníze na jeho nákup a opravu

Obhájkyně abatyše Věra Škvorová argumentovala mimo jiné tím, že její klientka není právně vzdělaná a že má ke klášteru vztah jako rodič k dítěti. K údajnému chystanému prodeji advokátka uvedla, že finanční situace církve byla v roce 2022 tristní a klášter představoval obrovský majetek.

Hanhurovou ve funkci v roce 2023 formálně nahradila sestra Nektarie z Karlovarska, která má podle médií vazby na tamní ruské podnikatele. V loděnickém klášteře ale osobně nikdy nebyla a fakticky tam činnost matky představené nadále vykonává Hanhurová.

Obžalovaná Taťána Hanhur v jednací síni Krajského soudu v Praze (7. května 2026)
Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v Loděnicích na Berounsku Taťány Hanhur, která je obžalovaná ze zpronevěry. (5. května 2026)
Abatyše z Loděnice dostala šest let za zpronevěru. Klášter přišel o miliony

