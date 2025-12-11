Soud ponechal ve vazbě Jiřikovského z bitcoinové kauzy

Městský soud v Brně ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou, řekl žalobce Ondřej Šrámek. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Jiřikovský je v ní od srpna, obviněný je z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Státní zástupce Ondřej Šrámek novinářům sdělil, že soudce ponechal Tomáše...
Soudní síň na Městském soudě Brno, kde se rozhodovalo o prodloužení vazby...
„Soudce naznal, že i nadále trvají vazební důvody, oba dva, tedy vazby předstižné nebo útěkové, a ponechal pana obviněného ve vazbě. Nepřijal ani záruky navržené obhajobou,“ uvedl žalobce. Doplnil, že šlo o celou řadu navrhovaných záruk, kombinace peněžité záruky, dohledu či slibu, že neuteče. „Soud naznal, že by záruky nebyly dostatečné,“ dodal.

Jiřikovský se zasedání účastnil, k věci nevypovídal. O vazební zasedání měla média značný zájem, do jednací síně ale novináři vstoupit nemohli, standardně se konalo jako neveřejné. Zasedání navíc provázela zvýšená bezpečnostní opatření.

Oproti jiným vazebním zasedáním se veřejnost nemohla dostat ani před jednací síň, justiční stráž prostor vymezila. Hlídali ji i policisté v kuklách s dlouhými zbraněmi. Jiřikovského ani nešlo zahlédnout, obvinění, u kterých se jedná o vazbě, do jednacích síní soudu vstupují s eskortou zadním vchodem.

„Chtěla jsi bydlet, tak bydlíš ve vile.“ Jak žije aktér bitcoinové kauzy Jiřikovský

Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se údajně dopustil v roce 2015 a letos. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.

Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy po jeho obvinění tehdy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kvůli kterým může být obviněný vzat do vazby. Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody, rozhodl o ní 17. srpna. Krajský soud po Jiřikovského stížnosti ve věci rozhodoval 19. září. Stížnost zamítl.

Kauza se týká přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval na svou funkci, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

