Na lesbi show zbil pět dívek a ochranku. Případ opilého policisty jde k soudu

V případu je stíhán také jeden z na místo přivolaných policistů, který podle obvinění útoku na dívku nebránil.

Policista se podle Cimbaly 17. února v noci opil a začal v baru strkat do jedné dívky. „Přišel do klubu se svojí holkou už viditelně ožralý, dál tam popíjeli. Protože šlo o akci Freedom Night, která je určená pro lesby, moc tam jako chlap v uniformě nezapadal, vypadal spíš, jako by přišel na travesti show. Celkem ostře se tam s pár holkama pohádal,“ líčila návštěvnice klubu, jejíž jméno redakce zná. Padly prý nějaké nadávky a urážky.

„Konflikt dále vygradoval v potyčku obviněného s dalšími návštěvnicemi baru. Obviněný mimo jiné poškozené urážel hrubými nadávkami, udeřil rukou sevřenou v pěst, či povalil na zem,“ sdělil mluvčí. Také policistka podle něj dívku uhodila, její kolega dal zase pěstí muži z ostrahy.

Před barem pak policista podle mluvčího napadl další mladé ženy. Jednu z nich strhl na zem a za křiku „jménem zákona“ ji nutil, ať tam zůstane. Smýkal jí za vlasy a odhodil do vozovky.

„Obviněný také jednu z poškozených chytil takzvaně do kravaty a přes nohu ji strh k zemi, kdy na poškozenou dopadl a dále ji držel v sevření,“ uvedl Cimbala. Policistka kolegovi podle něj pomáhala.

Dalšímu konfliktu zabránil až jeden z policistů, kterého k baru přivolali. Jedné z dívek muž zlomil kotník. Reportér iDNES.cz od svědků konfliktu zjistil, že muž předtím bezdůvodně zaútočil ještě na další čtyři dívky a pěstí zbil i ochranku klubu, kde popíjel předtím. „Byl tam za kašpara,“ popsala svědkyně.

Pražská policie jednání dvojice již dříve odsoudila a omluvila se za ně. Muže propustila a ženu zprostila výkonu služby. Policistu, který dalšímu napadání nezabránil, obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.