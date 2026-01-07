„Podle rozsudku došlo k nedbalému jednání policistů, a ti tak podstatně ztížili splnění důležitého úkolu,“ uvedl mluvčí mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Jakub Augusta v tiskové zprávě.
Soud podle něj mimo jiné zdůraznil, že podle zákona o obětech se zvlášť zranitelnou obětí rozumí osoba, která je obětí trestného činu znásilnění. Každého, kdo se cítí být obětí takového činu, je třeba za oběť považovat. Policie a další orgány mají povinnost respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k ní zdvořile, šetrně a podle možností jí vycházet vstříc.
„V tomto případě k takovému postupu nedošlo. Policisté otevřeně pochybovali o pravdivosti výpovědi oznamovatelky, ženu hrubě odmítli a její oznámení založili. Následně však bylo prokázáno, že ke znásilnění skutečně došlo,“ uvedl mluvčí.
Soud na základě dohody odsoudil policistu, který byl zpracovatelem spisového materiálu. „Trestní věc zbylých dvou přítomných policistů byla vyloučena k samostatnému projednání, a v jejich případě tak soud ještě rozhodne,“ doplnil mluvčí.