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Soud uznal podnikatele Savova vinným z krácení daní a praní špinavých peněz

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  15:30
Podnikatel František Savov.

Podnikatel František Savov. | foto: Archiv F.Savova

Podnikatel František Savov.
Podnikatel František Savov.
Podnikatel František Savov.
Podnikatel František Savov
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Soud v úterý uznal podnikatele Františka Savova vinným z krácení daní a praní špinavých peněz. Výši trestu pro něj i pro ostatních obžalované teprve oznámí. Podle obžaloby způsobil Savov a dalších devět mužů Česku škodu ve výši 653 milionů korun. Soudní senát rozhodl v nepřítomnosti podnikatele, který dlouhodobě pobývá v Británii. Muž vinu odmítá a lze předpokládat, že se proti verdiktu odvolá.

Čtyřiapadesátiletý Savov, který byl v Česku známý především jako majitel vydavatelství Mladá fronta, je stíhaný jako uprchlý. Podle nepravomocného rozsudku organizoval v letech 2009 až 2012 činnost ostatních obžalovaných. Instruoval právníky Bohuslava Maléře a Richarda Rolfese, aby vytvořili skupinu firem a ovládali ji pomocí bílých koní dosazených do funkcí jednatelů.

Společnosti EastMedia, Net Advert, Astra AT a NetFriends údajně nevykonávaly žádnou ekonomickou činnost a nevedly účetnictví. Na základě fiktivních smluv vydávaly smyšlené daňové doklady a sestavovaly nepravdivá přiznání k DPH za účelem vyplácení nadměrných odpočtů. Tyto dokumenty předkládaly finančním úřadům.

Začal soud se Savovem a spol. Stát dle obžaloby připravili o 650 milionů korun

Státní zástupkyně Iva Bicanová pro Savova žádá devět let vězení, desetiletý zákaz činnosti ve vedení firem a propadnutí nemovitosti i zajištěných finančních prostředků ve výši přes 700 milionů korun.

Podnikatel už dříve vzkázal, že kauzu považuje za vykonstruovanou. V zahraničí zůstává, ačkoliv rozhodnutí o jeho vydání z Británie do ČR nabylo právní moci už v roce 2017. U českého soudu se chtěl hájit prostřednictvím videokonference, podle soudkyně to však Británie neumožňuje. Pražský městský soud na něj v minulosti vydal zatykač, o spolupráci žádal i Eurojust. Pokud by se muž vrátil do Česka, může požádat o opakování procesu.

6. října 2025

Soudy

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