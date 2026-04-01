„Možná jsem byl hamižný.“ Podnikatel vybral miliony od fotbalistů, vinu popírá

S nároky na náhradu škody se k řízení připojilo mimo jiné několik bývalých fotbalových reprezentantů.
Petr odmítl, že by řídil takzvané letadlo nebo pyramidu. „Kdybych chtěl tvořit Ponziho schéma, nebudu za to ručit vlastním majetkem. Možná jsem byl hamižný. Chtěl jsem dělat velký byznys, a abyste ho mohl dělat, potřebujete hodně zdrojů. Není pravda, co říká paní státní zástupkyně, že jsme negenerovali zisky,“ řekl devětapadesátiletý podnikatel u pražského městského soudu. Za podvod mu hrozí pět až deset let vězení.
Baroš, Vaclík i Klausův ministr. Z podvodu desítek slavných je obviněn podnikatel
Státní zástupkyně Iva Bicanová tvrdí, že Petr páchal trestnou činnost dlouhodobě, konkrétně od března 2001 do konce roku 2024. Klientům sliboval velmi výhodné fixní úročení jejich vkladů ve výši nejprve deseti procent, později sedmi procent. „Věděl, že finanční prostředky nikdy nevrátí, když velkou část spotřebovával sám pro sebe a své blízké,“ stojí v obžalobě.
Ačkoliv podnikatel investorům tvrdil, že jejich peníze investuje v plné výši, ve skutečnosti je podle Bicanové utrácel za luxusní život a vlastní reprezentaci a pravděpodobně je používal také k poskytování krátkodobých půjček s vysokým úročením. „Ani koruna nebyla vyvedená mimo naši společnost, to bych chtěl zdůraznit,“ reagoval Petr.
Sportovci jsou jen bonbonek, řekl podnikatel
Mezi přihlášenými poškozenými jsou fotbalisté Milan Baroš, Patrik Berger, Tomáš Necid, Tomáš Sivok, Tomáš Vaclík, Štěpán Vachoušek či Erich Brabec. Například Bergerův vznesený nárok činí 103 milionů korun.
„My jsme investory nelákali, oni k nám přicházeli. Sportovci jsou jen bonbonek, kteří jsou nejvíc vidět. Byli tam špičkoví právníci, notáři nebo soudci,“ podotkl podnikatel. Na straně poškozených figuruje třeba i exministr financí Ivan Kočárník nebo tenisový manažer Miroslav Černošek.
Peníze od klientů – podle obžaloby celkem 1,3 miliardy korun – získával Petr částečně smlouvami o půjčkách či zápůjčkách, částečně na základě ústních dohod. Úroky přitom podle státní zástupkyně nikdy nevyplácel z výsledků svého podnikání a investic, ale z vkladů nových investorů. Klientům údajně navíc účelově zatajil, že od srpna 2013 neměl příslušné oprávnění podle zákona o investičních společnostech a fondech. RP Invest se v únoru 2024 dostala do úpadku.
„Rád bych se omluvil všem našim investorům, kam až se situace dostala,“ prohlásil Petr. Podle něj se mu v podnikání 20 let dařilo, pak ale přišla „černá labuť“ – nepředvídatelná krize způsobená koronavirovou pandemií nebo válkou na Ukrajině.
„Když o vás tisk začne psát, že jste ukradl miliardu, vzniká obrovská panika a všichni chtějí peníze vybrat. Klienti samozřejmě znejistěli. Situace byla dramatická, ale ne tolik,“ popsal. Doplnil, že se vždy snažil podnikat čestně a transparentně a že ve firmě rok chystal reorganizaci, kterou ovlivnil policejní zásah.