Falšovaly testy na covid. Soud jedná o odvolání, obžalovaná zkolabovala

Podle obžaloby slíbila Vodičková loni v lednu tří tisícový úplatek za to, že jiná obžalovaná nakažená covidem-19 podstoupí jejím jménem PCR test. Soudkyně vinu odmítla. Pokud odvolací Městský soud v Praze její vinu potvrdí, přijde žena o talár.

K projednávání se dostavily pouze spoluobžalované – Lucie Enzmannová a Monika Ulrichová. Obě pozorně sledovaly předsedkyni odvolacího senátu Blanku Bedřichovou. Vodičková k soudu nepřišla, dostavil se ale její advokát Tomáš Sokol. Všichni obhájci žádají o zprostření viny, k čemuž se přidaly i dvě obžalované.

„Chci popřít, že bych byla organizátorem. Žádné peníze jsem neobdržela za obstarávání falešných covid testů. Kartičku pojišťovny Vodičkové mi dal neznámý člověk s tím, že je neplatná,“ uvedla před odvolacím soudem Enzmannová.

Dodala, že její matka na covid zemřela a prý skupinu jen zajímalo, jak funguje testování. Vydělávání na zfalšovaných testech prý byla jen úvaha, kterou možná někdy řekla v konverzaci s Ulrichovou.

Enzmannová si podle rozsudku falšování testů vymyslela. Cílila na lidi, kteří se proti covidu nechtěli nechat očkovat nebo si v době pandemie chtěli usnadnit volný pohyb.

5. září 2023

Po přednesu svého odvolání Enzmannová požádala o krátkou pauzu, udělalo se jí špatně. Nakonec ji odvezla záchranná služba. Jednání pak pokračovalo v její nepřítomnosti, po další pauze se ovšem vrátila.

„Paní Enzmannová sdělila, že existovala ještě jedna karta pojištění mé klientky, která byla neplatná. Jestli se to stalo, není na mém posouzení, ale mělo by to být vyšetřeno, když se to odhalilo v tuto chvíli,“ uvedl advokát Vodičkové Sokol. Zopakoval, že soudkyně neměla problém se nechat naočkovat.

„V odůvodnění rozsudku nalézacího soudu jsou zjevně uváděny nepravdy. Ráda bych poukázala na pochybení soudu, která i z pohledu své profese považuji za nepřípustná,“ řekla dvaapadesátiletá Vodičková před odvolacím senátem v září. Soud podle ní v její přepsané výpovědi například vynechal to, že v předmětný den, tedy 7. ledna 2022, doma ošetřovala nemocné dítě.

Test nakonec vyšel negativní

V lednu 2022 Enzmannová údajně působila jako prostřednice mezi soudkyní Vodičkovou a plzeňskou taxikářkou Monikou Ulrichovou, která v té době covid prodělala. Soudkyně si měla nechat od své praktické lékařky vystavit žádanku na provedení PCR testu a že předat Ulrichové přes Enzmannovou svou kartičku pojištěnce.

Ulrichová pak za Vodičkovou šla na test, výsledek ale vyšel negativní. Soudkyně proto úplatek nezaplatila a dva týdny poté šla na očkování. I tak ale skončila v kauze jako obžalovaná.

Obvodní soud pro Prahu 9 jí uložil trest ve výši 200 tisíc korun. Zároveň byla ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem dočasně zproštěná výkonu soudcovské funkce. Vodičková od listopadu 2021 jako pověřená místopředsedkyně úsek insolvenčního soudnictví Krajského soudu v Plzni.

Enzmannové soud vyměřil roční podmínku s tříletou zkušební dobou za korupci. Ulrichové uložil tři roky vězení, byla totiž souzena nejen za korupci, ale i šíření nakažlivé lidské nemoci, protože opakovaně porušovala nařízenou izolaci, a přípravy těžkého ublížení na zdraví.

Se svou družkou se totiž údajně domluvila, že pošlou plzeňského recidivistu Jana Hanka na družčina bývalého partnera. S ním se žena v Praze soudí o nezletilého syna.