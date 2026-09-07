Popíral tak tvrzení dcery, že její matku mlátil do hrudníku a břicha, a uváděl, že se jen bránil napadení. Soud mu dal za pravdu, zohlednil výpovědi svědků. Původní rozsudek přitom muži uložil tříletý podmíněný trest.
„Soud neshledal příčinnou souvislost mezi jednáním obžalovaného (Sochera) a následkem v podobě těžké újmy a smrti, který nastal u paní poškozené,“ vysvětlila předsedkyně senátu pražského vrchního soudu Kateřina Jonáková po obsáhlém doplnění dokazování. Socherovo počínání neposlala k přezkoumání ani v přestupkovém řízení, protože by to podle ní vůči němu nebylo spravedlivé poté, co musel strpět několikaleté trestní řízení.
„Konflikt vyprovokovala strana poškozených“
Incident se stal koncem srpna 2022 v ulici nedaleko Karlova mostu, kde Socher projížděl na jízdních kolech s manželkou a dvěma jejich dětmi. Děj nezachytily kamery a verze účastníků konfliktu se různily. Řidička po střetu odjela do nemocnice kvůli podezření na infarkt, vyšetření ale žádný problém neodhalilo. Následně šla vypovídat na policejní služebnu a pak domů. V noci se jí výrazně přitížilo, nepřála si ale přivolat záchrannou službu. Příbuzní ji nakonec odvezli zpátky do nemocnice, kde po dvou dnech zemřela na následky kombinace trhliny tenkého střeva a vzácného „syndromu zlomeného srdce“ spojeného se stresem.
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Cyklista dostal za zbití řidičky tříletou podmínku. Její smrt podle soudu nezavinil
Kauzu medializovali pozůstalí. Obžaloba ve shodě s nimi tvrdila, že agresorem byl Socher. To však odvolací senát důrazně popřel. „Celý konflikt byl vyprovokovaný ze strany poškozených,“ konstatovala soudkyně. Upozornila, že rodina cyklistů jela vzorně – jeden dospělý vepředu, druhý vzadu a všichni měli helmy – a že ženy v autě neměly žádný důvod její počínání komentovat.
„Ostatní svědci neshledávali na jízdě dětí nic pozoruhodného, nebezpečného. Každý řidič si musí být vědom toho, že když vidí dítě na silnici, má tomu přizpůsobit svou jízdu,“ podotkla soudkyně s tím, že děti mohou podle zákona používat pozemní komunikace stejně jako ostatní lidé.
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Oběť jsem já, hájí se cyklista, po jehož útoku zemřela řidička
Socher měl s řidičkou kvůli její reakci na děti slovní rozepři. Žena ho poté podle verdiktu schválně zablokovala vozem tak, že před ním najela na obrubník. Podle svědků tak zaklínila jeho kolo mezi obrubníkem a karosérií auta. Dcera řidičky pak na cyklistu otevřela dveře, protože jí vypadl ven z okénka telefon, kterým si situaci natáčela. Když je zabouchl zpět, dívku jimi zasáhl. Na to reagovala její matka, která vyběhla z auta a poškrábala ho na hrudi. Muž se podle svědků snažil bránit, nakonec ženu chytil za vlasy, ruce a nastala vzájemná šarvátka.
„Nikdo netvrdí, že výpověď je vědomě lživá. Všichni jsme si vědomi toho, že pro poškozenou (dceru) šlo o mimořádně stresovou událost,“ řekla Jonáková k tvrzením dcery, která se rozcházela s pozorováním projíždějících řidičů. Řidička podle nich Sochera jako první pohlavkovala, což dcera ve své výpovědi vynechala.
Fotbalový a fitness trenér Socher, který nemá žádný záznam v rejstříku trestů, se o smrti ženy dozvěděl rok po události, když mu poštou přišlo policejní obvinění. Z pondělního zasedání se omluvil. Jeho advokát Vlastimil Rampula poukazoval na to, že vnitřní zranění orgánů mohla vzniknout až při resuscitaci ženy v nemocnici. Státní zastupitelství trvalo na tom, že Socher může za ženinu smrt, a žádalo pro něj trest odnětí svobody.
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2. září 2024