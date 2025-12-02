Soud potvrdil trest „podvodníkovi století“ Ortinskému. Od lidí vylákal 2,4 miliardy

Odvolací senát dnes ale rozhodl, že trojice musí podle rozsudku společně část škody klientům uhradit. Městský soud v Praze původně všechny odkázal na civilní řízení.
„Dospěli jsme k závěru, že odvolání obžalovaných není důvodné v žádném ohledu, naopak odvolání poškozených ano,“ řekl předseda odvolacího senátu Stanislav Králík.
|
Ortinský si ve vězení odsedí devět let. Spáchal podvod století za 2,4 miliardy
Obžalobě z podvodu a z legalizace výnosů z trestné činnosti čelili kromě Ortinského faktický obchodní ředitel firmy Petr Šorfa a Martin Hromada, který Ortinského podle obžaloby zastupoval při jeho nepřítomnosti. Soud jim dnes potvrdil pětileté tresty vězení, podle rozsudku plnili postavení tzv. bílých koní.
Všem třem mužům dnes odvolací senát potvrdil i peněžité tresty, Ortinskému 7,5 milionu korun, Šorfovi a Hromadovi 4,5 milionu korun. Soudy jim také uložily desetileté zákazy činnosti.
Podle soudu muži nabízeli většímu množství klientů investice na světových burzách v USA, Evropě a Asii, jejich peníze však trojice záměrně nepoužila ke slibovanému účelu.
Buď z nich podle soudů muži hradili výnosy dalším klientům, nebo je používali pro vlastní potřebu. „V rámci společnosti J.O. Investment žádné zhodnocování vkladů na zahraničních burzách neprobíhalo,“ uvedl dnes Králík.
|
Podvod století za 2,4 miliardy. Ortinskému hrozí osm let a peněžitý trest 25 milionů
Všichni muži v minulosti obžalobu popřeli. Ortinský loni u soudu uvedl, že lidem doporučoval produkt, který využíval sám. Firmu podle něj paralyzoval zásah policie a kvůli tomu se dostala do insolvence. Tvrdil, že po sepsání insolvence podle něj bude možné všechny vklady investorům vyplatit, a žádná škoda tak nevznikne. Podle lednového rozsudku městského soudu to ale nijak nedoložil
Městský soud původně všechny poškozené odkázal na civilní řízení s tím, že se o náhradu škody mohou přihlásit v insolvenčním řízení. Zároveň odblokoval zajištěné peníze a majetek tak, aby mohly být v insolvenčním řízení použity. Odvolací senát ale dnes rozhodnutí změnil tak, že části klientů úhradu škody přiznal napřímo.
Soudce městského soudu Lukáš Svrček v lednu konstatoval, že v případu šlo o typické Ponziho schéma, tedy systém, kdy lidé svěřují peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze nechává pro sebe. Trestná činnost podle Svrčka nebyla komplikovaná, byla ale výjimečná svým rozsahem.
Poslední obžalovanou byla matka Ortinského, která podle státního zástupce na svém účtu přijala peníze z účtu synovy firmy, ačkoliv nebyla její investorkou. Městský soud jí za nedbalostní trestný čin potrestal dvoumilionovým peněžitým trestem. I její trest dnes odvolací soud potvrdil, žena vinu odmítala.