Soud odmítl žalobu kvůli kombinované výuce. Škola reagovala kasační stížností

Pro školu, která střídá on-line výuku s expedicemi, to znamenalo ukončení provozu ke konci června. Vedení školy podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), informoval v pátek v tiskové zprávě mluvčí ScioŠkol Tomáš Matoušek.
Původně mělo ověřování trvat do června 2028. Ministerstvo školství ale na konci května oznámilo, že ho ukončí už ke konci školního roku 2025/2026. Expediční základní ScioŠkola tímto rozhodnutím přišla o právní rámec, ve kterém fungovala, uvedl Matoušek. Rozhodnutí ministerstva se podle něj dotkne víc než 70 žáků i zaměstnanců školy.
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ScioŠkola žádala také o předběžné opatření, aby mohla zajistit výuku od 1. září. Městský soud se tím odmítl zabývat s tím, že škola je v pokusném ověřování podřízenou složkou ministerstva, uvedl Matoušek. Škola proto podala kasační stížnost k NSS. Zároveň podala nový návrh na vydání předběžného opatření, které by jí umožnilo pokračovat v kombinované výuce do rozhodnutí soudu.
„Právní posouzení městským soudem považujeme za nesprávné, proto jsme se rozhodli podat kasační stížnost. Pořád ale doufáme, že nám ministerstvo odpoví na otevřený dopis a podaří se nám najít smírné řešení. Žalobu považujeme za krajní řešení a rádi ji stáhneme,“ uvedl spolumajitel společnosti Scio Jon Šotola.
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Ministerstvo školství rozhodnutí vysvětlilo tím, že kombinovanou výuku zkoušel již pouze omezený počet škol a zapojený vzorek neposkytuje dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry. „Z dosavadních zjištění zároveň vyplývá, že kombinovaná výuka nebyla ve větším rozsahu využívána ani v zapojených školách a její realizace byla spojena s významnější organizační, personální a technickou náročností,“ uvedlo. Přes léto podklady od škol vyhodnotí Národní pedagogický institut.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve zdůraznil, že ověřování se jmenovalo pokusné právě proto, že se něco zkouší a je možné to na základě průběžného vyhodnocení přerušit či zastavit, což ministerstvo udělalo. Nejde podle něj o právní nárok a nemá na něm být stavěno trvalé fungování škol.
Pokusné ověřování kombinované výuky začalo v základních, středních a základních uměleckých školách v reakci na zkušenosti s distanční výukou v době pandemie covidu-19 v únoru 2021. Od letošního ledna se do něj zapojují jen základní a základní umělecké školy, přičemž distanční výuka se nesmí využívat v prvním až třetím ročníku ZŠ. Do pokusného ověřování bylo podle dat ministerstva k letošnímu únoru zapojeno 23 škol.