Toto je soud, ne vaše tiskovka, kárala soudkyně českého Trumpa. Stíhaný je za týrání manželky

  15:41
Neveřejným přehráváním zhruba čtyřhodinové výpovědi poškozené ženy pokračovalo ve čtvrtek hlavní líčení v případu Martina Oscara Trumpa. Čech, který se nechal před lety úředně přejmenovat podle amerického podnikatele a nynějšího prezidenta USA, je stíhaný za týrání a znásilňování své manželky. Vinu odmítá, se soudkyní se dohadoval.

Obžalovanému jedenapadesátiletému Martinu Oscaru Trumpovi povolila soudkyně na začátku čtvrtečního jednání poradu s obhájkyní. Ta obvykle probíhá šeptem.

Trump ale mluvil hlasitě a díval se na přítomnou veřejnost, zejména na novináře. Chvílemi to vypadalo, že hovoří spíš k nim než ke své advokátce.

„Dokonce jsem z toho chtěl udělat mediální kauzu, protože to, jak je to postavené... Musím říct, že těch kauz v České republice a vůbec ve světě vzniká tolik, že nějaká holka obviní člověka...,“ pronášel Trump, když mu do řeči vstoupila soudkyně Jana Humeni. „Pane obžalovaný, vy máte mít poradu s obhájkyní. Vy tady nemáte tiskový výstup,“ upozornila muže.

Trump však pokračoval. „Chci, aby se celý případ postavil na tom, že to (poškozená žena) dělala dobrovolně... Sex vůbec žádný nebyl. Nepřipadá v úvahu, že bych jí násilně něco dělal, protože jsem proti násilí. Učil jsem ji sebeobranu, fitness, v podstatě jsem jí hodně pomáhal. Nemám důvod, abych tohle dělal,“ hovořil dál nahlas Trump.

„Platí, že máme sdělit, že chcete mluvit s panem prezidentem a premiérem?“ zajímalo obhájkyni. „Stoprocentně. Tím, že jsem byl osloven jistou politickou stranou, chtěl jsem kandidovat na senátora,“ odpověděl Trump.

Následně si se soudkyní vyjasňoval, jestli se příštího jednání v lednu zúčastní z vazební věznice videokonferenčně, jak posledně avizoval. Muž přitom upozornil, že chce být v jednací síni u všeho, co se v jeho případu odehrává.

„Rád bych přijel osobně. Byl bych rád, aby tady byla média a aby tady byla obhajoba. Ta špína, která se na mě tady hází, je to celé vykonstruované policisty a bohužel i sestrou, která mi zavraždila rodiče,“ prohlásil Trump opět tak, aby to slyšeli všichni přítomní.

„Pane obžalovaný, minule jste se vyjádřil. Vy máte mít poradu a ne, že se tady budete hodinu vyjadřovat. Dnes máme nějaký program,“ napomínala ho soudkyně.

„Teď máme poradu...,“ argumentoval muž. „Ne, vy se neustále díváte na média. Jestli chcete mít něco vůči médiím, můžete jim to poslat písemně. Tady není prostor, abyste hovořil s médii. To fakt nebude!“ řekla důrazně Humeni.

„Takže mi bráníte hovořit k médiím?“ zeptal se jí Trump. „Berte to tak, že vám bráním, protože vedeme jednání se soudem a ne s médii. Můžete vyžadovat, co chcete, ale řízení vedu já,“ vyjasnila vzájemné vztahy.

Poté soudkyně upozornila, že bude přehrávat výpověď poškozené ženy, která má v případu status zvlášť zranitelné oběti.

Se souhlasem stran rozhodla o provedení tohoto důkazu s vyloučením části veřejnosti. Novináři museli opustit jednací síň, tři přihlížející studentky mohly v místnosti zůstat.

Obžaloba vylíčila pravidelná noční znásilnění

Státní zástupkyně viní Trumpa, že v průběhu roku 2023 (již po svatbě) svou ženu týral a znásilňoval, když jí před tím oznámil, že „teď je jeho manželka a bude ho poslouchat“.

„Strkal do ní, přirážel ji na nábytek, bolestivě ji chytal za ruce a nohy. Mlátil ji pěstmi do těla, z čehož měla drobná zranění nebo modřiny. Když se při útocích snažila bránit, naštval se ještě víc. Uchopil ji a hodil na kuchyňskou linku. Nebo s ní hodil prudce o zem, až se praštila do hlavy,“ popisovala žalobkyně.

Ženu podle spisu v jednom případě škrtil tak, že upadla do bezvědomí. Poté, co se manželé předloni na jaře přestěhovali do nového bydliště, měl Trump manželku podle spisu budit téměř každý den mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní.

„Vždy ji donutil k sexuálnímu uspokojení tím způsobem, že ji spící udeřil nebo do ní strčil se slovy, že ho musí uspokojit, a vyhrožoval jí zaťatou pěstí nebo fyzickým násilím, pokud to neudělá. Držel ji bolestivě za krk a donutil ji, aby ho rukou uspokojila, což činila, byť to pro ni bylo velice frustrující a vyčerpávající. Ze strachu o své zdraví a život mu vždy vyhověla,“ uvedla státní zástupkyně.

Trump obvinění odmítá. „Byla k tomu donucena – milencem a policisty. To, jak vypovídala, část je pravda, část jsou lži. Ta obvinění nejsou z její hlavy. Nevím, kde vzala, že jsem ji týral. To slovo nesnáším. Každého, kdo to dělá, bych sám spráskal. Fakt mě to se*e a vadí mi, když by někdo takhle jednal vůči dítěti nebo cizímu člověku. Odmítám to, nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu,“ prohlásil u soudu minulý měsíc.

Muž se v minulosti prezentoval jako mentor sportovců a podnikatelů. Sám sebe označuje za tvrdého manažera. „Moje manželka ke mně nastoupila jako asistentka,“ řekl. Označil ji za své „aktivum“ a dodal, že nechápe, proč by si ho měl ničit.

Manželství podle jeho slov mělo fungovat na obchodní bázi. On bude mít zakázky a ona mu bude poslušně k ruce, měla ho například reprezentovat ve společnosti. „Krásně jsme ladili... výškově, designově,“ uvedl muž.

Zisk by si dělili – 51 procent Trump, protože „všechno vymyslel“, 49 procent jeho žena. Ve vztahu to však začalo skřípat.

Podle Trumpa nikoliv proto, že se k ženě choval neurvale, ale kvůli ní, neboť je podle jeho slov komplikovaná, nesoustředěná, marnotratná a líná. „Pořád mě neskutečným způsobem rozčilovala,“ prohlásil v jednací síni.

Několikrát zopakoval, že ženu netýral ani neznásilňoval. „Odmítám jakékoliv obvinění z těch dvou činů,“ řekl.

Žalobkyně mu v případě uznání viny navrhuje čtyřleté vězení. Soud má pokračovat v lednu výslechem svědků a poté znalců z oborů psychologie a psychiatrie.

