Český Trump před soudem. Týrání a znásilňování v „byznys“ manželství odmítá

Identitu jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa zveřejňuje redakce se souhlasem jeho poškozené manželky, která má v případu postavení zvlášť zranitelné oběti.
Po úřední změně jména, která proběhla v roce 2014, poskytl muž již jako Trump několik rozhovorů médiím, například televizi Nova. „Podle mého udělaly USA to nejlepší, co mohly. Je (Donald Trump) velmi schopný, má za sebou výsledky, má úžasnou rodinu, která ho reprezentuje, a musím říct, že podle mě je to nejlepší varianta, která mohla nastat,“ prohlašoval na konci roku 2016 poté, co byl jeho slavný jmenovec v USA poprvé zvolený prezidentem.
V té době se český Trump prezentoval jako mentor sportovců a podnikatelů.
S poškozenou ženou se muž seznámil v říjnu 2022. Dobře si rozuměli, a tak se krátce nato vzali. Sňatek uzavřeli rovnou dvakrát – na úřadu i v kostele.
Podle obžaloby se však už na konci ledna 2023 začal Trump chovat ke své ženě despoticky. Spis uvádí, že novomanželce nadával třeba výrazem „kráva“, ponižoval ji, bránil jí po dobu zhruba jednoho roku v kontaktu s rodinou i kamarádkami, její blízké pomlouval a urážel.
Státní zástupkyně Martina Adámková zmínila situaci, kdy se žena vrátila po návštěvě rodiny domů s darovaným zlatým prstenem. „Shodil ji ze židle, až upadla, rukou jí přimáčkl krk k zemi, a vyčítal jí u toho, že by jim raději měli dát peníze, a ne jí dávat dárky,“ uvedla žalobkyně.
„Žárlil na morče...“
„Kontroloval jí finance, rozhodoval o tom, kolik peněz může dát na jídlo, jaké potraviny budou kupovat a jíst. Občas jí také určoval, jaké množství jídla smí sníst,“ pokračovala státní zástupkyně.
Podle Adámkové káral ženu, že utrácí za zbytečnosti, vyžadoval její poslušnost, což se projevovalo tím, že mu musela každý den dělat snídani, vařit oběd i večeři a „namazat svačinu“.
Trump podle obžaloby ženu každé ráno budil v sedm hodin a nutil ji pracovat, zatímco on šel ještě spát. Měl jí vyčítat koníčky, třeba běhání, a žádat, aby trávila čas spíš s ním. Neměl rád ani jejího čtyřnohého mazlíčka. „Žárlil na její morče, a říkal jí, ať se ho zbaví, protože morče miluje víc než jeho,“ zmínila žalobkyně.
Trump podle ní také manželce vyhrožoval násilím a když si dovolila mu oponovat, tak ji zbil. Zpravidla dvakrát měsíčně.
„Strkal do ní, přirážel ji na nábytek, bolestivě ji chytal za ruce a nohy. Mlátil ji pěstmi do těla, z čehož měla drobná zranění nebo modřiny. Když se při útocích snažila bránit, naštval se ještě víc. Uchopil ji a hodil na kuchyňskou linku a skrze celou ji potáhl, nebo s ní hodil prudce o zem, až se praštila do hlavy,“ popisovala státní zástupkyně. Žena podle ní v jednom případě vyhledala lékařské ošetření v nemocnici.
Obžaloba: Škrcení do bezvědomí i vynucený sex
„Dále ji nutil k pohlavnímu styku, což začalo po svatbě v lednu 2023. Dožadoval se sexu. Když to poškozená odmítla, dal jí facku, hodil ji na postel, kde ji silou tahal za vlasy, až jí je vytrhl,“ citovala Adámková z obžaloby.
Když si žena držela vlasy rukou, aby jí je muž netrhal, měl ji opakovaně silně udeřit pěstí. Přitom jí podle spisu řekl, že „teď je jeho manželka a bude ho poslouchat“. Pak ji prý začal škrtit, až ztratila vědomí.
Později se probrala ve chvíli, kdy jí měl manžel dávat dýchání z úst do úst. „Když se vzpamatovala, tak jí řekl, že ho musí ještě uspokojit. Nechtěla, tak jí vyhrožoval pěstí, že pokud to neudělá, tak ji znovu zbije. Bála se, proto ho rukou ze strachu masturbovala, až došlo k vyvrcholení,“ řekla žalobkyně.
Poté, co se manželé předloni na jaře přestěhovali do nového bydliště v Praze-západ, měl Trump svou ženu podle spisu budit téměř každý den mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní.
„Vždy ji donutil k sexuálnímu uspokojení tím způsobem, že ji spící udeřil nebo do ní strčil se slovy, že ho musí uspokojit, a vyhrožoval jí zaťatou pěstí nebo fyzickým násilím, pokud to neudělá. Držel ji bolestivě za krk a donutil ji, aby ho rukou uspokojila, což činila, byť to pro ni bylo velice frustrující a vyčerpávající. Ze strachu o své zdraví a život mu vždy vyhověla,“ uzavřela státní zástupkyně.
Neví, co říká, tvrdí muž
Obžalovaný Trump v úterý odmítl, že ženu týral a znásilňoval. Podle něj je zmanipulovaná.
„Byla k tomu donucena – milencem a policisty. To, jak vypovídala, část je pravda, část jsou lži. Ta obvinění nejsou z její hlavy. Nevím, kde vzala, že jsem ji týral. To slovo nesnáším. Každého, kdo to dělá, bych sám spráskal. Fakt mě to se*e a vadí mi, když by někdo takhle jednal vůči dítěti nebo cizímu člověku. Odmítám to, nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu,“ nesouhlasil s obžalobou.
„Manželka používá obecné výrazy, kterým ani nerozumí. Míchá jablka s hruškami,“ oponoval obvinění s tím, že není jasné, co žena myslí tím, když mluví o týrání a znásilnění.
„Když řeknu týrání, tak toho člověka musím přivázat k topení, musím mu svázat nohy a musí být v mrazu mínus patnáct, to je týrání,“ vysvětloval před soudem, co podle něj toto slovo znamená.
Trump odmítá, že svou ženu bil. Když měl vztek, tak prý rozbil stůl nebo dveře, a šel ven na „čtyři cigára“, i když je astmatik.
„Za druhé: znásilnění. Ona je úplně mimo. Když nebyl žádný sex, když mi to dělala rukou, tak to přece není znásilnění. Znásilnění je opravdu brutální, když někdo někoho zatáhne do křoví. Že mi to dělala rukou... jestli někdy... je to možné,“ uvedl.
Manželka jako aktivum
„Sex pomáhá kreativitě. Sex pomáhá tomu, že roste byznys. Pomáhá, když manželka, partnerka funguje i sexuálně. Když chlapa jako podnikatele vzrušuje. Hezky se obleče, namaluje... byznys roste, to ví všichni podnikatelé. I chlap, který nechodí do práce, tak má lepší výkon,“ popsal v jednací síni svoji teorii.
Čtyř až pětihodinový pohlavní styk označil za svou „normální vytrvalost“, nikoliv za „tvrdý sex“, jak to prý vidí jeho žena. „Když jste v dobré kondici, tak jste stále nadržený,“ podotkl.
Manželku měl podle svých slov na osobní reprezentaci, ale i na to, aby reprezentovala jejich vzájemný byznys. Označil ji za „aktivum“ a dodal, že nechápe, proč by si ho měl ničit.
Do manželství prý žena nastupovala jako jeho asistentka s tím, že si budou dělit zisk poměrem – 51 % pro něj, 49 % pro ni. „Není to se mnou zrovna jednoduché. Projektově jsem nastaven na výsledky a na cíle. Jsem tvrdý manažer,“ připustil.
V době, kdy byli spolu, se údajně věnoval architektuře, restaurování církevních památek nebo designu motorek. Zmínil také, že maluje „oleje“. To, že mu údajně někdo tři plátna ukradl, považuje za čest.
Letos ho prý nejmenovaná politická strana oslovila, aby za ni kandidoval do Senátu. „Fakt neznám nikoho, kdo by dokázal to, co já,“ prohlásil Trump sebevědomě před soudem.
Svou ženu na jedné straně označil za výkonnou a houževnatou se slovy, že „vydržela víc než čtyři manažeři“, na druhé ji kritizoval jako marnotratnou, línou a nesoustředěnou – to když prý kouřila marihuanu.
Obvinil ji, že mu do jídla drolila diazepam nebo si tři měsíce po svatbě našla milence, kterého v jednací síni počastoval peprnými výrazy.
Poškozená žena žádá od Trumpa odškodnění ve výši 75 tisíc korun. Přestože muž obžalobu odmítá, částku považuje vzhledem ke svému chování za přiměřenou.
Výpověď ženy zatím u soudu nezazněla. Videozáznam s tím, co vypověděla na policii, chce soudkyně přehrát u dalšího hlavního líčení v polovině prosince. Následně plánuje výslech svědků a znalců.
Trumpovi hrozí v případě uznání viny až deset let za mřížemi. Žalobkyně mu navrhuje čtyři roky ve věznici s ostrahou.