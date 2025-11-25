Český Trump před soudem. Týrání a znásilňování v „byznys“ manželství odmítá

Autor:
  19:24
Pražský soud začal v úterý projednávat případ muže, který si v minulosti nechal úředně změnit své původní příjmení na nové – Trump. Inspiroval se přitom americkým podnikatelem a pozdějším prezidentem USA Donaldem Trumpem. Před soudem se nyní obžalovaný Čech zpovídá z týrání a znásilňování své manželky, což popírá.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Identitu jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa zveřejňuje redakce se souhlasem jeho poškozené manželky, která má v případu postavení zvlášť zranitelné oběti.

Po úřední změně jména, která proběhla v roce 2014, poskytl muž již jako Trump několik rozhovorů médiím, například televizi Nova. „Podle mého udělaly USA to nejlepší, co mohly. Je (Donald Trump) velmi schopný, má za sebou výsledky, má úžasnou rodinu, která ho reprezentuje, a musím říct, že podle mě je to nejlepší varianta, která mohla nastat,“ prohlašoval na konci roku 2016 poté, co byl jeho slavný jmenovec v USA poprvé zvolený prezidentem.

V té době se český Trump prezentoval jako mentor sportovců a podnikatelů.

Martin „Oscar“ Trump – muž se srdcem. Tak se muž nyní obžalovaný z týrání a znásilnění manželky dříve prezentoval na sociálních sítích
Martin Trump na archivní fotografii
Martin Trump na archivní fotografii
Martin Trump dříve veřejně používal titul profesor. V listopadu 2025 na vývěsce u jednací síně tento titul u jména uveden neměl
12 fotografií

S poškozenou ženou se muž seznámil v říjnu 2022. Dobře si rozuměli, a tak se krátce nato vzali. Sňatek uzavřeli rovnou dvakrát – na úřadu i v kostele.

Podle obžaloby se však už na konci ledna 2023 začal Trump chovat ke své ženě despoticky. Spis uvádí, že novomanželce nadával třeba výrazem „kráva“, ponižoval ji, bránil jí po dobu zhruba jednoho roku v kontaktu s rodinou i kamarádkami, její blízké pomlouval a urážel.

Státní zástupkyně Martina Adámková zmínila situaci, kdy se žena vrátila po návštěvě rodiny domů s darovaným zlatým prstenem. „Shodil ji ze židle, až upadla, rukou jí přimáčkl krk k zemi, a vyčítal jí u toho, že by jim raději měli dát peníze, a ne jí dávat dárky,“ uvedla žalobkyně.

„Žárlil na morče...“

„Kontroloval jí finance, rozhodoval o tom, kolik peněz může dát na jídlo, jaké potraviny budou kupovat a jíst. Občas jí také určoval, jaké množství jídla smí sníst,“ pokračovala státní zástupkyně.

Podle Adámkové káral ženu, že utrácí za zbytečnosti, vyžadoval její poslušnost, což se projevovalo tím, že mu musela každý den dělat snídani, vařit oběd i večeři a „namazat svačinu“.

Trump podle obžaloby ženu každé ráno budil v sedm hodin a nutil ji pracovat, zatímco on šel ještě spát. Měl jí vyčítat koníčky, třeba běhání, a žádat, aby trávila čas spíš s ním. Neměl rád ani jejího čtyřnohého mazlíčka. „Žárlil na její morče, a říkal jí, ať se ho zbaví, protože morče miluje víc než jeho,“ zmínila žalobkyně.

Pražský Krtkův svět zavřela inspekce. I kvůli vypouštění splašků do okolního lesa

Trump podle ní také manželce vyhrožoval násilím a když si dovolila mu oponovat, tak ji zbil. Zpravidla dvakrát měsíčně.

„Strkal do ní, přirážel ji na nábytek, bolestivě ji chytal za ruce a nohy. Mlátil ji pěstmi do těla, z čehož měla drobná zranění nebo modřiny. Když se při útocích snažila bránit, naštval se ještě víc. Uchopil ji a hodil na kuchyňskou linku a skrze celou ji potáhl, nebo s ní hodil prudce o zem, až se praštila do hlavy,“ popisovala státní zástupkyně. Žena podle ní v jednom případě vyhledala lékařské ošetření v nemocnici.

Obžaloba: Škrcení do bezvědomí i vynucený sex

„Dále ji nutil k pohlavnímu styku, což začalo po svatbě v lednu 2023. Dožadoval se sexu. Když to poškozená odmítla, dal jí facku, hodil ji na postel, kde ji silou tahal za vlasy, až jí je vytrhl,“ citovala Adámková z obžaloby.

Když si žena držela vlasy rukou, aby jí je muž netrhal, měl ji opakovaně silně udeřit pěstí. Přitom jí podle spisu řekl, že „teď je jeho manželka a bude ho poslouchat“. Pak ji prý začal škrtit, až ztratila vědomí.

Později se probrala ve chvíli, kdy jí měl manžel dávat dýchání z úst do úst. „Když se vzpamatovala, tak jí řekl, že ho musí ještě uspokojit. Nechtěla, tak jí vyhrožoval pěstí, že pokud to neudělá, tak ji znovu zbije. Bála se, proto ho rukou ze strachu masturbovala, až došlo k vyvrcholení,“ řekla žalobkyně.

Nižší trest pro ženu, která dvakrát zkusila zabít manžela. Soud uznal argumenty

Poté, co se manželé předloni na jaře přestěhovali do nového bydliště v Praze-západ, měl Trump svou ženu podle spisu budit téměř každý den mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní.

„Vždy ji donutil k sexuálnímu uspokojení tím způsobem, že ji spící udeřil nebo do ní strčil se slovy, že ho musí uspokojit, a vyhrožoval jí zaťatou pěstí nebo fyzickým násilím, pokud to neudělá. Držel ji bolestivě za krk a donutil ji, aby ho rukou uspokojila, což činila, byť to pro ni bylo velice frustrující a vyčerpávající. Ze strachu o své zdraví a život mu vždy vyhověla,“ uzavřela státní zástupkyně.

Neví, co říká, tvrdí muž

Obžalovaný Trump v úterý odmítl, že ženu týral a znásilňoval. Podle něj je zmanipulovaná.

„Byla k tomu donucena – milencem a policisty. To, jak vypovídala, část je pravda, část jsou lži. Ta obvinění nejsou z její hlavy. Nevím, kde vzala, že jsem ji týral. To slovo nesnáším. Každého, kdo to dělá, bych sám spráskal. Fakt mě to se*e a vadí mi, když by někdo takhle jednal vůči dítěti nebo cizímu člověku. Odmítám to, nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu,“ nesouhlasil s obžalobou.

„Manželka používá obecné výrazy, kterým ani nerozumí. Míchá jablka s hruškami,“ oponoval obvinění s tím, že není jasné, co žena myslí tím, když mluví o týrání a znásilnění.

Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let

„Když řeknu týrání, tak toho člověka musím přivázat k topení, musím mu svázat nohy a musí být v mrazu mínus patnáct, to je týrání,“ vysvětloval před soudem, co podle něj toto slovo znamená.

Trump odmítá, že svou ženu bil. Když měl vztek, tak prý rozbil stůl nebo dveře, a šel ven na „čtyři cigára“, i když je astmatik.

„Za druhé: znásilnění. Ona je úplně mimo. Když nebyl žádný sex, když mi to dělala rukou, tak to přece není znásilnění. Znásilnění je opravdu brutální, když někdo někoho zatáhne do křoví. Že mi to dělala rukou... jestli někdy... je to možné,“ uvedl.

Manželka jako aktivum

„Sex pomáhá kreativitě. Sex pomáhá tomu, že roste byznys. Pomáhá, když manželka, partnerka funguje i sexuálně. Když chlapa jako podnikatele vzrušuje. Hezky se obleče, namaluje... byznys roste, to ví všichni podnikatelé. I chlap, který nechodí do práce, tak má lepší výkon,“ popsal v jednací síni svoji teorii.

Čtyř až pětihodinový pohlavní styk označil za svou „normální vytrvalost“, nikoliv za „tvrdý sex“, jak to prý vidí jeho žena. „Když jste v dobré kondici, tak jste stále nadržený,“ podotkl.

Manželku měl podle svých slov na osobní reprezentaci, ale i na to, aby reprezentovala jejich vzájemný byznys. Označil ji za „aktivum“ a dodal, že nechápe, proč by si ho měl ničit.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Do manželství prý žena nastupovala jako jeho asistentka s tím, že si budou dělit zisk poměrem – 51 % pro něj, 49 % pro ni. „Není to se mnou zrovna jednoduché. Projektově jsem nastaven na výsledky a na cíle. Jsem tvrdý manažer,“ připustil.

V době, kdy byli spolu, se údajně věnoval architektuře, restaurování církevních památek nebo designu motorek. Zmínil také, že maluje „oleje“. To, že mu údajně někdo tři plátna ukradl, považuje za čest.

Státy EU musí uznávat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiné členské zemi

Letos ho prý nejmenovaná politická strana oslovila, aby za ni kandidoval do Senátu. „Fakt neznám nikoho, kdo by dokázal to, co já,“ prohlásil Trump sebevědomě před soudem.

Svou ženu na jedné straně označil za výkonnou a houževnatou se slovy, že „vydržela víc než čtyři manažeři“, na druhé ji kritizoval jako marnotratnou, línou a nesoustředěnou – to když prý kouřila marihuanu.

Obvinil ji, že mu do jídla drolila diazepam nebo si tři měsíce po svatbě našla milence, kterého v jednací síni počastoval peprnými výrazy.

Poškozená žena žádá od Trumpa odškodnění ve výši 75 tisíc korun. Přestože muž obžalobu odmítá, částku považuje vzhledem ke svému chování za přiměřenou.

Výpověď ženy zatím u soudu nezazněla. Videozáznam s tím, co vypověděla na policii, chce soudkyně přehrát u dalšího hlavního líčení v polovině prosince. Následně plánuje výslech svědků a znalců.

Trumpovi hrozí v případě uznání viny až deset let za mřížemi. Žalobkyně mu navrhuje čtyři roky ve věznici s ostrahou.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Ukrajinci souhlasí s mírovým plánem, tvrdí americký činitel. Zelenskyj míří do USA

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...

Ukrajinská delegace souhlasí s podmínkami amerického mírového plánu, který v úterý projednávaly obě strany v Abú Zabí. Uvedl to server americké televizní stanice ABC News s odkazem na amerického...

25. listopadu 2025  9:30,  aktualizováno  19:48

Český Trump před soudem. Týrání a znásilňování v „byznys“ manželství odmítá

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (25. listopadu 2025)

Pražský soud začal v úterý projednávat případ muže, který si v minulosti nechal úředně změnit své původní příjmení na nové – Trump. Inspiroval se přitom americkým podnikatelem a pozdějším prezidentem...

25. listopadu 2025  19:24

ANO, SPD a Motoristé schválili kandidáty do vlády. Babiš předá seznam Pavlovi

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová...

Koalice ANO, SPD a Motoristů na zasedání koaliční rady v Průhonicích potvrdila seznam kandidátů do vlády, kterou chce sestavit vítěz voleb Andrej Babiš. Budoucí kabinet má mít 16 členů. Seznam...

25. listopadu 2025  6:15,  aktualizováno  19:20

Odvezli „zemřelou“ Thajku na kremaci. Klepání z rakve všechny vyděsilo

Thajka před kremací zaklepala na víko rakve

Dlouho ležela žena v Thajsku upoutaná na lůžku, až přestala dýchat. Tak si aspoň myslel její bratr, který se rozhodl ji odvézt ke kremaci. Jaké ale bylo překvapení, když se z rakve začalo ozývat...

25. listopadu 2025  19:01

Češi se složili na velkou růžovou trubku, říká šéf ukrajinské vojenské nadace

Premium
Taras Čmut, šéf ukrajinské organizace vybírající peníze na potřeby armády Come...

Na zbraně pro ukrajinskou armádu už vybral víc než miliardu dolarů, a tak o jejích potřebách a problémech může mluvit otevřeněji než jiní. Neváhá ani kritizovat některé aspekty západní pomoci –...

25. listopadu 2025

Nejkontroverznější projekt v Británii má zelenou. Heathrow dostane třetí ranvej

Londýnské letiště Heathrow plánuje rozšíření o třetí dráhu.

Britská vláda podpořila plán rozšíření a modernizace londýnského letiště Heathrow za 49 miliard liber (1,3 bilionu Kč) předložený současným majitelem letiště. Dala mu přednost před konkurenčním...

25. listopadu 2025  18:47

Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil slovenského premiéra Roberta Fica, šéfa maďarské vlády Viktora Orbána a pravděpodobného příštího českého premiéra Andreje Babiše za pragmatiky, kterým...

25. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  18:46

Jedné z pand ve francouzské zoo selhaly ledviny. Čína je předčasně odvezla

Návrat pand z Francie do Číny. (25. listopadu 2025)

Jediný pár pand velkých chovaných ve Francii se v úterý vrátil ze zoologické zahrady v Beauval zpět do Číny, která je evropské zemi zapůjčila v rámci takzvané pandí diplomacie. S medvědy se při...

25. listopadu 2025  18:07

Německo se radikalizuje, krajně pravicová AfD nevadí už polovině voličů

Premium
AfD dosáhla historického výsledku. Podle čerstvého průzkumu už nevadí více než...

Německá protisystémová strana Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla historického výsledku. Podle čerstvého průzkumu institutu Insa se vůbec poprvé vyslovilo méně než padesát procent dotázaných, že by...

25. listopadu 2025  17:52

Pražský Krtkův svět zavřela inspekce. I kvůli vypouštění splašků do okolního lesa

Krtkův svět

Pražský zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech oznámil, že musí skončit. Podle prohlášení provozovatelů na síti Facebook jde o reakci na rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Do...

25. listopadu 2025  17:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dospívající Rusky lákají do Dubaje. Rodiče netuší, že z nich budou prostitutky šejků

Agenti lákají šestnáctileté ruské studentky do Dubaje s příslibem peněz a...

Ruské studentky ve věku 16 až 17 let lžou svým rodičům o tom, že je v Spojených arabských emirátech čeká lukrativní dráha modelky. Ve skutečnosti je agenti lákají, aby se staly prostitutkami pro...

25. listopadu 2025  16:51

Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Aktivista Matěj Hollan se s hnutím Žít Brno po čtyřech letech vrací do...

Známý brněnský aktivista a politik Matěj Hollan skončí v politice. Své rozhodnutí oznámil v reakci na rozhodnutí hnutí Žít Brno, které spoluzakládal a dodnes je jeho nejvýraznější tváří. To chce jít...

25. listopadu 2025  15:54,  aktualizováno  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.