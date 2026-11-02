Obžalovaný Jang I-ming vinu odmítá. Hájí se mimo jiné tím, že vykonával běžnou novinářskou činnost a informace, které získal, nemohly ohrozit bezpečnost České republiky.
Jang I-ming je obžalovaný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku.
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Číňan viněný ze špionáže zůstává za mřížemi. Soud ho odmítl pustit z vazby
Státní zástupce Martin Bílý tvrdí, že muž jako příslušník čínské rozvědky přicestoval v roce 2022 do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku.
Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí.