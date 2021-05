Jsem podjatá, přiznala soudkyně. Kauza bývalých estébáků pojede nanovo

Akce Asanace Krycí název pro operaci StB z let 1977 až 1984, pomocí které chtěl komunistický režim v ČSSR donutit nepohodlné lidi, zejména signatáře Charty 77, k opuštění Československa.

Příslušníci tajné policie používali při akci různé formy psychického i fyzického nátlaku a vydírání.



„Jednoho mladého muže odvezli za město, tam ho polili kyselinou mléčnou, to je něco, co strašně páchne. A nechali ho takhle jít pěšky zpátky bůhvíkolik kilometrů do Brna. Některé lidi mlátili, některé mučili,“ vzpomínal bývalý disident Ivan Medek.



K emigraci byly donuceny stovky lidí, například herec Pavel Landovský nebo farář a písničkář Svatopluk Karásek.

Policie stíhala desítky viníků z řad bývalých vyšetřovatelů StB a jejich nadřízených. Většina dostala podmíněné tresty.

Tehdejší ministr vnitra Jaromír Obzina, který dal 21. prosince 1977 k nezákonné akci rozkaz, potrestán nebyl. V průběhu soudu, v lednu 2003, zemřel.