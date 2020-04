Jak ulevit českým soudům? Část rozvodů by řešili notáři, navrhuje komora

Takzvaných nesporných rozvodů je v České republice každoročně až 15 tisíc. Rozvádějící se partneři nemají žádné spory, o kterých by musel rozhodovat soud, jako je například péče o dítě.

Momentálně však stejně musí manželé k soudu. Notáři navrhují, že tuto agendu převezmou a uleví tím soudům, kterým by se to mohlo především v době po současné krizi hodit. Soudům jako takovým to však „nijak zázračně nepomůže“, míní prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Pomoci by to nicméně mohlo účastníkům řízení, kteří, pokud se soudům neuleví a počet řízení vzroste, budou déle čekat na rozhodnutí.

Rozvést se u notáře

Myšlenka, kterou Notářská komora prosazuje už několik let, stojí na tom, že by se lidé mohli rozvést přímo u nich. V případě, že jsou oba manželé dohodnutí na potřebných věcech, vyhnuli by se soudnímu řízení.

„Již před koronavirem byly podle výroční statistické zprávy o stavu českého soudnictví naše soudy zavalené agendou, kterou nestíhají vyřizovat. Správní řízení na Městském soudu v Praze trvá průměrně 569 dní, v Brně je to 516 dní,“ uvádí prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

„Každoročně soudy řeší i 15 tisíc nesporných rozvodů, jejichž délka se velmi různí, obvykle však trvají tři až pět měsíců. Přitom v takových případech k soudu přicházejí manželé dohodnutí a o nic se nesoudí,“ dodává.

Nesporné rozvody řeší notáři například ve Francii, Španělsku nebo Estonsku. Podle loňského průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK by drtivá většina rozvedených Čechů absolvovala proces u notáře.

„Tyto manželské páry se dohodly, soudit se nemusí – nemají o co, a přesto k soudu jít musí. Z průzkumu veřejného mínění víme, že 85 procent těch, kdo rozvodem u soudu prošli, by jej raději absolvovalo u notáře. Já jim v tomto rozumím, manželství je jako smlouva a tím, že začneme komplikovat její vypovězení, k nápravě nedojde,“ říká prezident komory.

„Odmítáme však variantu, kdy by manželé přišli s návrhem na rozvod k notáři a ten je v tom momentě rozvedl. Pracují zde totiž emoce, je tak důležité nastavit několikatýdenní časový odstup, aby případné horké hlavy vychladly,“ dodává.

Rozvod u notáře může mít různé podoby. V zásadě jde ale o to celý proces zrychlit a vyhnout se soudnímu řízení, které je delší a pro zúčastněné může být méně příjemné. Notáři si od návrhu slibují podporu fungování právního státu a pomoc rozvádějících se párů.

Je třeba o tom debatovat

Důležité však je nastavit přesné pravomoci, o čem by mohli notáři rozhodovat. Například podle Zemanové je problematická agenda nezletilých dětí.

„Lidé se určitě lépe dohodnou u notáře ohledně majetku, jiná věc jsou však poměry nezletilých. S tím notáři doposud nepracovali, nejsou vybaveni praxí a zkušenostmi,“ říká soudkyně. Nesporné rozvody bezdětných párů by podle ní notáři klidně vyřizovat mohli, otázkou ale zůstává, kolik takových případů je.

Dodává také, že přesun této agendy ze soudní síně do notářské kanceláře soudcům nijak výrazně neuleví. „Samozřejmě bychom na to mohli nahlížet optikou, že každá taková věc je pro soudy úlevou, ale nesporné rozvody nejsou agendou, která by je nějak výrazně zatěžovala,“ řekla pro iDNES.cz

„Dobře, uvažujme o jakékoli úlevě, ale teď jsme v časové tísni a náporu,“ vysvětluje stěžejní problém Zemanová. „Teď budeme řešit záležitosti, které mohou účastníkům řízení opravdu pomoci,“ dodává s tím, že návrh notářů je ještě potřeba podrobně prodiskutovat.

Zemanová také uvádí, že je tento návrh „ve hře“ už několik let a ani v době, kdy nebyla krize, se nepodařilo dohledat ideální verzi. Proto si nemyslí, že by to šlo v současné krizové situaci vyřešit tak jednoduše.

Skeptičtěji se k návrhu staví Unie rodinných advokátů. „Že by notáři rozváděli, o tom se nikdy v minulosti nemluvilo a ani taková potřeba není v praxi. Dohodnutý rozvod trvá 15 minut a soud jej nařídí do dvou, tří týdnů,“ říká prezidentka unie Daniela Kovářová.

Ministerstvo spravedlnosti se k návrhu staví neutrálně. „Možnost rozvodů u notáře pouze dlouhodobě analyzujeme,“ uvedla mluvčí resortu Andrea Šlechtová. Dodává, že by jako vedlejší efekt mohla ulevit soudům novela občanského zákoníku.