Oběť jsem já, hájí se cyklista, po jehož útoku zemřela řidička

V kauze jde o smrt Markéty Červové, matky finalistky Miss ČR Vanessy Červové. K potyčce s cyklistou došlo před dvěma lety na konci srpna poté, co se Socher jedoucí s manželkou a dvěma dětmi na kole nedaleko Rudolfina dostal do konfliktu s řidičkou, která z auta rodinku okřikla, že do takto hustého provozu by neměli s dětmi jezdit.

„Zařvaly na mne, ať táhneme do prdele. Ať naše děti chcípnou. Tak jsem je na kole dojel, ale dočkal jsem se jen vztyčeného prostředníčku,“ popsal obžalovaný svoji verzi příběhu. Pozůstalá Vanessa Červová, která byla účastnicí šarvátky, však nadávky už dříve odmítla. „Řekly jsme z okénka jen něco ve smyslu: Jak můžou s takhle malými děcky na kolo zrovna tady?“

Auto, v němž poškozené jely, Sochorovi podle obhajoby zablokovalo cestu, aby nemohl jet dál a dívka si jej natáčela na telefon, který jí později vypadl z okna na zem. Posléze ji Sochor měl natlačit dveřmi zpět do auto, aby sám s kolem neupadl. Obžaloba i dívka naopak tvrdí, že ji křídly dveří od auta bil do těla, na jejíž obranu pak vystoupila z auta Markéta Červová, která se dle Sochera na něj vrhla.

Žádná pěst tam nebyla

„Skočila na mě a já jen vykrýval rány. Roztrhla mi triko a poškrábala prsa. Moje devítiletá dcera na ni volala, ať jí nemlátí tátu,“ uvedl před soudem Socher.

Odmítl, že by sám ženu bil pěstmi velkou intenzitou do břicha a hrudi, jak stojí v obžalobě: „Nezasáhl jsem ji, nebyla tam jediná pěst. Jen jsem ji chytl za vlasy, abych ji od sebe odtáhl.“

Markéta Červová však po incidentu skončila v nemocnici, kde ji nejprve dali prášky na uklidnění a poslali domů. Tam se jí však přitížilo, začala zvracet a mít bolesti břicha. V nemocnici Na Bulovce v noci zjistili, že Červová utrpěla život ohrožující trhlinu tenkého střeva a krevní výrony v jeho okolí a v močovém měchýři, dále krevní výrony u ledviny, v okolí vaječníků, v měkkých pokrývkách lebních v krajině spánkové, podlitiny na ruce, zápěstí, pravém bérci a hrudníku.

„Existuje nějaké vysvětlení pro tato zranění?“ tázal se soudce Ondřej Lázna obžalovaného. „Ta se muselo stát jinde,“ reagoval Socher.

„Ten děj se stal jinak, než popisuje obžaloba. Ke zranění poškozené došlo jinde, my nevíme kde. Ale určitě ne v kontaktu s obžalovaným,“ řekl iDNES.cz Socherův obhájce Vlastimil Rampula.

Ublížení na zdraví, ne smrt

Václav Socher, někdejší aktivní fotbalista a odchovanec AC Sparta Praha, v současnosti hlavní trenér mladších žáků a týmu B třetiligového Motorletu, je přitom obžalován „jen“ z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví, kdy mu žalobkyně navrhuje podmíněný trest. Markéta Červová totiž nezemřela na zranění způsobená při potyčce, ale na takzvaný Takotsubo syndrom, velmi vzácné srdeční onemocnění podobné infarktu, kdy spouštěcím mechanismem jsou silné emocionální zážitky nebo fyzicky stresový faktor.

„Nemůžeme nade vší pochybnost prokázat, že útok pana obžalovaného byl příčinou úmrtí,“ zdůvodnila pro iDNES.cz státní zástupkyně Tereza Sloviočková.

„U obviněného jako laika bez detailnějšího medicínského vzdělání nelze předpokládat, že ten by si byl byť jen v obecné rovině schopen představit možnost takového následku. Nelze následek v podobě smrti poškozené obviněnému přičítat ani ve formě zavinění nedbalostního,“ stojí v obžalobě.

Soudce Ondřej Lázna vyčetl obžalovanému, že neustále opakoval, jak ho ženy z auta slovně napadaly. „Vašim dětem v té době bylo 9 let. Vy jako osoba odpovědná za ně jste je do takového provozu vůbec neměl brát,“ upozornil soudce.

Následně přiměl Sochera, aby doslova citoval, co sám na řidičku a její dceru zavolal. „Řekl jsem ty ku*do, drž hubu,“ připustil Socher.

Nárok na odškodné

Soud vyslechl i svědka Michala Červu, manžela zesnulé.

„Ve tři ráno mě vzbudila Vanessa, že manželce je špatně, že zvrací. Jeli jsme s ní zpět na Bulovku. Poté mi sdělili, že ji musí převézt do Ikemu. Další den v jednu hodinu v noci zemřela,“ svěřil se Červa.

Sám sice incidentu přítomný fyzicky nebyl, ale podstatnou část šarvátky slyšel z telefonu, když mu Vanessa Červová volala. Dokonce prý mluvil s útočníkem. „Holka mi volala, že nějaký hajzl zmlátil mámu. Když mi ho dala k telefonu, tak jsem mu pověděl, že když je takový borec, že si troufne na ženskou, tak ať se jí aspoň omluví a dá jí nějaké peníze jako bolestné,“ popsal Červa.

Rodina zesnulé vznesla nárok na odškodnění po Václavu Socherovi, po němž chce kompenzaci nemajetkové újmy 1,5 milionu za každého člena domácnosti, tedy manžela, dceru a syna.

„Převrátil se nám celý život vzhůru nohama, mám teď sám na starost děti, peníze a domácnost,“ zdůvodnil Červa.

Soud byl odročen na 2. září, kdy chce soud vyslechnout Vanessu Červovou, manželku Václava Sochera i znalce, kteří konstatovali příčinu smrti poškozené nebo vyhotovili psychologický posudek obžalovaného. V něm například konstatovali, že Socher má v osobnosti rysy emoční nestability, snížené frustrační tolerance a impulzivní chování.