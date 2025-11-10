Soudní znalci bez dohledu a pravidel. Pro justici jsou nepostradatelní, ale ubývají

Markéta Lankašová
  10:31
Soudní znalkyně v oboru psychiatrie vydává posudky jako na běžícím pásu. Loni napsala v průměru jeden denně. Letos jich má na kontě dokonce ještě více. Mohou být pak kvalitní? Případem se zabývá kancelář ombudsmana. Řady znalců soustavně řídnou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Na posudky v soudním řízení se běžně čeká i půl roku a k sepsání je potřeba i několik sezení s posuzovaným člověkem. Vedle toho mívají experti i jinou práci, třeba ambulantní praxi. Působí to minimálně nevěrohodně,“ podotýká Michaela Glozygová, právnička kanceláře ombudsmana a ochránce práv dětí.

Zmíněným případem se ombudsmanská kancelář zabývá. Dokud není šetření uzavřené, nemůže uvádět bližší podrobnosti. Není to jediný případ, v minulosti se objevily dokonce i plagiáty posudků. Ani soudní znalci nejsou neomylní. Jenže v Česku chybí jejich účinná kontrola a pravidla.

Soudní znalec ze známých kauz neoprávněně užívá doktorský titul

„Čas od času se chyby znalců objeví, ale četnost a vážnost je zhruba srovnatelná s ostatními profesními skupinami jako advokáti, notáři či soudci,“ míní předseda Komory soudních znalců Vladimír Vácha.

Přestože pro soudy je práce znalců mnohdy klíčová a nepostradatelná, jejich řady soustavně řídnou. Dle ministerstva spravedlnosti jich je 5 400.

„Bývalo jich 12 tisíc. Průměrný věk se pohybuje mezi 60 a 65 lety, ale výjimkou nejsou zapsaní znalci s věkem přes 80 let,“ vyčísluje Vácha.

Logicky si tedy není z koho vybírat a na znalce neplatí „tržní“ tlak ohledně výsledků. Podle Glozygové navíc v jednotlivých odvětvích chybí odborné standardy. Ty by stanovily, jaké metody práce mohou znalci využívat či na jaké otázky vůbec mohou odpovídat. „Ač je nový znalecký zákon účinný téměř pět let, dosud vznikl pouze jeden standard k posuzování technických příčin nehod,“ dodává Glozygová.

Ministerstvo rozdává pokuty

Zatímco dříve vykonávali dohled nad znalci předsedové krajských soudů, od roku 2021 je v rukou ministerstva. To Vácha už v době změny kritizoval, protože nezávislá a odborná činnost podle něj spadla pod ryze politické ministerstvo.

Zmrazení platů v justici bylo protiústavní, řekl Ústavní soud. Stát je musí dorovnat

Podle Radomíra Čujana, ředitele ministerského odboru soudních znalců a tlumočníků, má na tuto práci resort vyhrazených 12 míst.

Úředníci řeší konkrétní stížnosti, které k nim doputují od soudů či policie nebo konkrétních lidí. Mohou rozdávat znalcům pokuty.

Výroční zpráva uvádí, že za loňský rok se úředníkům sešlo 265 stížností. Polovinu podnětů resort odložil jako bezpředmětné, čtvrtinu ani nezačal v daném roce šetřit. Pochybení zahrnovala především nedodržení odborné péče, nestrannosti a stanovené doby, ale znalci také překročili vlastní obor a expertizu opatřili závěry, které jim nepřísluší. Pokut padlo 57 za asi 1,4 milionu korun.

Také Čujan přiznává, že obecná pravidla jsou sice ve vyhlášce, ale oborové standardy závisí zejména na tom, jak jsou aktivní odborná pracoviště, třeba univerzity.

„Je-li ministerstvo osloveno s nabídkou na spolupráci či připomínkování připravovaných standardů, poskytuje k nim patřičnou součinnost či podporu. Lze zmínit například standard pro obor doprava, odvětví doprava silniční, specializace posuzování technických příčin nehod. Ministerstvo spravedlnosti však současně nesupluje roli příslušných vědeckých pracovišť v případě, že se forenzní činností nezabývají,“ říká Čujan.

Nejsme otroci, zlobí se soudní znalci. Odchod seniorů může systém položit

Podle Váchy je nereálné mít striktní jednotný mustr pro více než 50 znaleckých oborů. „Různé zmatečné a nevhodné vzory z dílen aktivních školitelů, kteří si z toho udělali džob, jistě nejsou řešením. Ale spolu s dosud platným zákonem o znalcích, který je plný sankcí a pokut za kde co, je neexistence standardů důvodem, proč kolegové sami přestávají dělat znalce,“ připouští Vácha.

Od ledna začne platit novelizovaný zákon. Od některých restrikcí a vyšších nároků na znalce upouští. Glozygová vyzdvihuje, že znalecké posudky mají podstatný vliv na verdikt soudu.

Glozygová vyzdvihuje, že znalecké posudky mají podstatný vliv na život účastníků soudního řízení a jejich rodiny. Ať už jde o odebrání dítěte z péče rodiče, spory o majetek, nedobrovolnou hospitalizaci nebo třeba řízení o omezení svéprávnosti.

Čujan z ministerstva spravedlnosti ovšem upozorňuje, že hlavní slovo nemá znalec, ale soudce. „Nekritické přijímání závěrů znaleckého posudku může vést ke značně negativním dopadům do práv a povinností,“ míní Čujan.

Velké kauzy brzdí nekvalitní posudky. Bradáčová chce nový úřad pro znalce

Advokát Martin Richter, který odbor soudních znalců v minulosti řídil, ovšem poukazuje, že soud to nemá jednoduché. „O znalecký posudek si soudce žádá, když chybí jiné důkazy a problém přesahuje jeho expertizu. Jinak řečeno, ustanovením znalce dává soud najevo, že sám nezvládne věc rozlousknout. Slovy zákona to znamená, že soud nemá pro řešení dané otázky dostatečné odborné znalosti. Pokud by takový důkaz (znalecký posudek) chtěl soud bez dalšího odmítnout s argumentem, že je nesprávný, kde najednou ty odborné znalosti vzal? To by muselo soud osvítit,“ míní s nadsázkou Richter.

Podle něj nejde o to, znalce více trestat. „Pokud znalci nevědí, co přesně se po nich chce a co od nich justice potřebuje, je to problém. Ale problém je i to, že to neví nebo nestanovuje ani samo ministerstvo. K tomu si připočtěte, že soudní znalci čelí při soudních řízeních atakům od stran sporu a jejich práce je i po navýšení podfinancovaná, tedy neposkytuje záruku jejich nezávislosti,“ vyjmenovává Richter.

Zatímco ministerstvo spravedlnosti může prověřovat práci znalce, ombudsman může kontrolovat, jestli to úředníci udělali správně. Zejména poté, co si na postup ministerstva stěžovali lidé. Jenže aby právníci mohli úředníky zkontrolovat, potřebují, aby ministerstvo spolupracovalo. Například dodávalo potřebné podklady.

„Ministerstvo pravidelně s Kanceláří veřejného ochránce práv komunikuje a poskytuje požadovanou součinnost v rozsahu, v jakém mu to jeho personální možnosti dovolují,“ oponuje Čujan.

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm nicméně v pondělí informoval veřejnost o tom, že mu ministerstvo nedodalo ve dvou šetřeních vůbec žádné podklady a informace k posuzovaným případům. Jedno z šetření se přitom týká i znalkyně z úvodu článku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Proces, jaký nemá obdoby. V Magdeburku soudí Araba, který zabíjel na trzích

V Magdeburku začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku...

V Magdeburku na východě Německa začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku na vánoční trhy v centru města. Podle státního zastupitelství vjel 51letý Tálib Abdalmuhsin do lidí...

10. listopadu 2025  10:38

Nejdůležitější byli Redl a Kos, Hlubuček ve skupině nebyl, tvrdí svědek v Dozimetru

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...

V kauze Dozimetr promluví možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením hlavního líčení mezi...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  10:33

Den díkůvzdání je v ohrožení. Chaos na amerických letištích přetrvává

Cestující na Reaganově letišti ve Washingtonu (9. listopadu 2025)

Letecká doprava ve Spojených státech je kvůli tahanicím o rozpočet v rozkladu. V neděli musely aerolinky zrušit přes 2 800 letů, přes deset tisíc jich nabralo zpoždění. Komplikace tak v součtu...

10. listopadu 2025  10:31

Soudní znalci bez dohledu a pravidel. Pro justici jsou nepostradatelní, ale ubývají

ilustrační snímek

Soudní znalkyně v oboru psychiatrie vydává posudky jako na běžícím pásu. Loni napsala v průměru jeden denně. Letos jich má na kontě dokonce ještě více. Mohou být pak kvalitní? Případem se zabývá...

10. listopadu 2025  10:31

Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až s lepší výbavou

Brněnští policejní potápěči pomohli Slovákům najít tělo utonulého muže, na...

Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové...

10. listopadu 2025  10:13

V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali...

Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku...

10. listopadu 2025  9:50

U brány do Amazonie, ale bez USA. V Brazílii začíná konference COP30

V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....

V brazilském městě Belém u ústí Amazonky v pondělí začíná klimatická konference OSN COP30. Opatření proti globálním změnám klimatu tam budou řešit desítky tisíc politiků, vědců, diplomatů,...

10. listopadu 2025  9:49

Trump se přijel podívat na zápas NFL, diváci ho vybučeli

Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem....

Donald Trump se stal prvním úřadujícím prezidentem USA po téměř půl století, který v neděli zavítal na zápas NFL v jeho základní části. Trumpova návštěva utkání mezi týmy Washington Commanders a...

10. listopadu 2025  9:32

Oheň a trosky na dvoře po výbuchu plynové lahve. Hasiči ukázali video

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu

Hasiči zveřejnili video ze zásahu na Jindřichohradecku, kde výbuch propanbutanové lahve zdemoloval dílnu u rodinného domu. Popáleného staršího muže transportovali záchranáři letecky na Kliniku...

10. listopadu 2025  9:32

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

10. listopadu 2025  9:05

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Začaly padat kufry, lidé krváceli. Cestující popsali srážku vlaků na Slovensku

U slovenského Pezinku se srazily dva vlaky. (9. listopadu 2025)

Cestující ze dvou vlaků, které se srazily v neděli večer nedaleko Bratislavy, popsali chvíle hrůzy. Viděli krvácející lidi, někteří začínají mít strach z vlaků. Rychlík jedoucí z Košic do Bratislavy...

10. listopadu 2025  8:54

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

10. listopadu 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.