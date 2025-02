Revoluce v justici. Za mříže i bez soudu. Novela budí obavy z justičních omylů

Jedete pod vlivem alkoholu. Neplatíte alimenty. Vyhrožujete někomu smrtí. Dopustíte se pomluvy. Kradete v obchodě. Spácháte výtržnictví. U všech těchto i dalších méně závažných přečinů s trestní sazbou do pěti let brzy bude moci soudce poslat obžalovaného až na rok za mříže, aniž by ho viděl. Novou pravomoc soudcům umožní novela trestního řádu, která brzy půjde do druhého sněmovního čtení a platit má od 1. července 2025.