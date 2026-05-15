Soud rehabilitoval Ivana „Magora“ Jirouse. Očistili naši rodinu, reagovala jeho dcera

Autor: ,
  15:44
Okresní soud rozhodl o soudní rehabilitaci disidenta Ivana Martina Jirouse. Člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe poslaly soudy v roce 1976 za organizování koncertů na rok a půl do vězení. Odsoudily ho za výtržnictví. Rozsudky však zrušil Nejvyšší soud a státní zástupce Jirousovo trestní stíhání zastavil.
Ivan „Magor“ Jirous

Ivan „Magor“ Jirous | foto: ArchivMF DNES

Podle předsedkyně senátu Jany Vrzalové žalobce dříve rozhodl, že se někdejší disident nedopustil trestného činu. „Vykonal tak trest bez jakéhokoli titulu a zákonného podkladu,“ uvedla. S jejím rozhodnutím Jirouse rehabilitovat souhlasila i státní zástupkyně a nikdo si proti němu nepodal stížnost. Je pravomocné.

O soudní rehabilitaci již zemřelého Jirouse požádala jeho dcera Marta Veselá Jirousová. „Naše rodina tím byla očištěna,“ řekla žena po skončení jednání novinářům. „Zjistila jsem, že je to pro mě alespoň symbolicky důležité,“ uvedla. V dětství byla zvyklá na častou otcovu nepřítomnost, po každém odnětí svobody si k němu musela hledat vztah.

Jirous byl poslán do vězení několikrát. Dnešní rehabilitace se týkala jeho druhého odsouzení. „V druhé polovině března 1976 zatkla Státní bezpečnost řadu těch, kdo se v průběhu let 1971 až 1976 na různých místech ČSSR aktivně účastnili vystoupení amatérských beatových skupin a zpěváků,“ vysvětlil právní zástupce Jirousové Lubomír Müller. Prokurátor podle něj obžaloval 14 lidí, odsouzeni byli nakonec čtyři.

Kvůli odsouzení z roku 1973 Jirouse již dříve rehabilitoval Obvodní soud pro Prahu 2. Dalších rehabilitací se jeho dcera dále domáhá.

Jirous, přezdívaný Magor, byl vystudovaným historikem umění a výtvarným kritikem i nevypočitatelným provokatérem. Známý je jako umělecký vedoucí kapely The Plastic People of the Universe. Signatář Charty 77 a odpůrce totalitního režimu v bývalém Československu strávil ve vězeních téměř osm a půl roku.

15. května 2026  8:50,  aktualizováno  15:49

Soud rehabilitoval Ivana „Magora" Jirouse. Očistili naši rodinu, reagovala jeho dcera

Okresní soud rozhodl o soudní rehabilitaci disidenta Ivana Martina Jirouse. Člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe poslaly soudy v roce 1976 za organizování koncertů na rok a půl do...

