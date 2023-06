Útok příznivců Peterkové je útokem na demokracii, míní šéf Soudcovské unie

Vylomené dveře v soudní síni řeší policie. Kriminalisté prověřují, jestli v úterý na pražském městském soudu došlo k trestnému činu výtržnictví.

„Tady je jediná prevence, aby neprodleně proběhlo vyšetřování každého z těch účastníků. Těch nahrávek jsou desítky, možná stovky. Lidé musí vědět, že pokud se zúčastní něčeho podobného, bude policie vyšetřovat jejich podíl na násilnostech,“ řekl v pořadu Impulsy Honzy Benešovského na Rádiu Impuls prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

Celý incident lze podle něho do jisté míry vnímat jako útok na demokracii.

„Ještě paradoxně, když je ten útok vedený proti moci soudní, která má v právním státě zabezpečovat práva občanů mnohdy proti státu. To znamená, že justice je vnímaná jako ochrana jednotlivce vůči státní mašinérii. O to je paradoxnější, že k takovému excesu došlo v budově soudu. Paní Peterkové tím pomoct nemohli,“ míní Vávra.

Ministr spravedlnosti Petr Blažek vyhodnotil zásah policie a justiční stráže jako profesionální. Změna zákona podle něj není na místě. S tím prezident Soudcovské unie Vávra souhlasí.

„Najímat víc ozbrojenců znamená nepředstavitelné náklady pro státní rozpočet. Podle mě by to bylo neefektivní. Podstatné je, aby policie dorazila jako posila co nejrychleji, a to se také stalo,“ dodává soudce.

Soud v úterý potrestal exnovinářku Janu Peterkovou dvouletou podmínkou za šíření poplašné zprávy v období koronavirové pandemie, stanovil ji tříletou zkušební dobu, ve které se musí chovat řádně. Odvolací senát rozhodl s vyloučením veřejnosti. Peterková později řekla, že dá dovolání k Nejvyššímu soudu.