Obhájce žádal, aby si soudci sundali respirátor. Odmítli, a tak podal námitku

Právě námitka advokáta Hlavsy donutila tento týden Nejvyšší správní soud (NSS) k odročení jednání o testování na koronavirus v malých firmách. NSS sloučil do jednoho řízení návrhy tří advokátů a jedné živnostnice. Ani se sloučením však Hlavsa nesouhlasil, soudcům vytýkal nesprávný procesní postup, také proto podal námitku podjatosti.

Advokát Hlavsa především trval na tom, aby si soudci sundali respirátory. Chtěl jim vidět do obličeje. Členové senátu to však odmítli, Hlavsa proto poté podal námitku podjatosti, o které musí rozhodnout jiný senát NSS.

„Soudce je povinen se dívat účastníkovi do tváře, účastník řízení má právo dívat se do tváře soudci,“ poznamenal Hlavsa. Nedokáže si proto představit, že by rozhodoval senát o členech se zakrytými ústy. „Přitom jsme všichni testovaní,“ zdůraznil plzeňský advokát.



Účastníci soudních jednání však mají výjimku, ochrana úst a nosu pro ně není povinná. Senáty NSS však v posledních týdnech i přesto veřejně zasedají většinou v respirátorech.



O Hlavsově žádosti se soudci nejprve krátce poradili, ale následně odmítli respirátory sejmout. „Není to na překážku důstojnosti jednání,“ uvedl soudce Filip Dienstbier. Po námitce podjatosti a další poradě soud odročil jednání na neurčito.



Mnohdy řeč těla prozradí více než slova

Redakce iDNES.cz advokáta Hlavsu oslovila s dotazem, zda z jeho strany nejde pouze o natahování líčení. Ten zdůraznil, že na podání námitky má právo.

„V případě, že nevidím do tváře soudce, jak vystupuje v řízení, tak nemohu si udělat poznatek o tom, jaký je jeho poměr k věci,“ doplnil pro iDNES.cz advokát Hlavsa. Ten již v polovině loňského října podal ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti údajně nezákonnému zásahu ze strany některých předsedů senátu, kteří po něm požadovali, aby měl nasazenou roušku během jednání v soudní síni.

Advokát je zcela přesvědčen o tom, že předseda krajského soudu vydal opatření, které je nezákonné. „Překročil svoji pravomoc,“ řekl v minulosti pro MF DNES.

„V tomto případě je velmi ztížena možnost účastníka identifikovat vnitřní poměr soudce k věci. Mnohdy řeč těla a mimika obličeje člověka prozradí více než slova, která mají zastřít skutečný vztah soudce k věci,“ podotkl advokát. Má za to, že řeč těla jednoznačně prozradí v každé situaci, jak soudce vnímá a reaguje na konkrétní podnět vnějšího světa. „Tělo totiž nemůže mít soudce pod kontrolou, ale svá slova ano,“ dodal advokát Hlavsa.

Podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcely Nevšímalové nemůže resort případ hodnotit. „To může pouze soud. Právě soudní senát, a zejména jeho předseda, řídí jednání, udržuje pořádek a reaguje na chování zástupců stran. K tomu došlo i v předmětné věci – advokát vznesl požadavek, soudci jej odmítli, advokát následně vznesl námitku podjatosti, soud zcela logicky odročil jednání,“ řekla mluvčí Nevšímalová.

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze a viceprezident Unie státních zástupců Ondřej Šťastný se prý s něčím podobným doposud nesetkal. „Považoval bych tuto kauzu za vyloženě kuriózní. Už proto, že od počátku pandemie v loňském roce nosí všechny osoby v jednací síni, tedy soudce, státní zástupce, obhájce, obžalovaný, svědci a zapisovatel, nasazený respirátor nebo roušku,“ řekl státní zástupce Šťastný.



Obhájce žádal technické parametry roušky

Praxe podle jeho slov ukazuje, že zakrytí dýchacích cest nijak nebrání řádnému průběhu soudního jednání. „S výjimkou případů, kdy má být svědkem identifikována nějaká osoba přítomná v jednací síni. Není však žádný problém, aby si takto poznávaný člověk na chvíli respirátor sejmul,“ doplnil Šťastný.

Ten se setkal s námitkou, kdy obhájce při hlavním líčení namítal, že svědek nemá řádně nasazenu roušku a dokonce po něm dožadoval, aby předložil důkaz, že jeho rouška splňuje veškeré technické parametry.

„S tímto problémem jsem se nikdy nesetkal a i se podivuji nad postupem NSS, že připustil takový průběh řízení,“ řekl pro iDNES.cz advokát Robert Kaše. Ten takové jednání označil za obstrukční.



„Stává se, že klienti se snaží odročit jednání a způsobů, jak toho dosáhnout, je vícero. Nicméně rouška pro to zatím nebyla důvodem,“ podotkl Kaše. Podle něj je však možné, že Nejvyšší soud ČR nebo ministerstvo spravedlnosti vydá výklad a postaví na jisto, zda nošení roušek soudci může mít vliv na jejich nestranné rozhodování nebo zda jsou tím porušena práva účastníků soudního jednání.



„V obecné rovině jsou jednání veřejná a má být zachována důstojnost soudního jednání a zachována zásada ústnosti a bezprostřednosti soudního jednání. Nemyslím si, že užitím ochranné pomůcky toto bylo porušeno,“ dodal advokát Kaše.